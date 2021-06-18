Топ суперпродуктів для чоловічого здоров'я

Фахівці рекомендують чоловікам щодня їсти продукти, які багаті на вітаміни та мікроелементи – наприклад, помідори, сардини, кавун, повідомляє Обозреватель.

Дієтологи назвали 11 кращих варіантів суперпродуктів для чоловічого здоров'я.

1. Шпинат

Шпинат є джерелом природних попередників оксиду азоту, який допомагає підтримувати здоровий кровотік, що важливо для фізичних вправ і здоров'я серця. Тому фахівці радять його вживати всім, а особливо чоловікам, які займаються спортом. Доктор медичних наук – Меггі Мун, радить додавати листя шпинату до всіх страв, від смузі до приправи для вечері.

2. Мигдаль

Мигдаль відмінне джерело магнію. Є попередні дослідження, які показують, що у чоловіків з дефіцитом магнію може бути нижчий рівень тестостерону ", – пропонує Кері Ганс, дієтолог.

Важливо, що магній допомагає підтримувати нормальну роботу м'язів і нервів, допомагає вашим клітинам виробляти енергію і важливий для здоров'я вашого серця і кровоносних судин.

3. Йогурт

Дієтолог Кері Ганс радить вибирати тільки натуральні йогурти, без цукру і штучних інгредієнтів. Краще самостійно додайте фрукти, горіхи.

"Чоловіки часто думають, що тільки жінки повинні дбати про здоров'я кісток і тому економлять на вживанні достатньої кількості кальцію. Чоловіки також схильні до ризику остеопорозу" , – каже Ганс.

4. Помідори

Чоловікам слід вживати помідори, тому що вони багаті на лікопін. Антиоксидант, який захищає чоловіків від раку простати. Дієтолог Емі Шапіро радить чоловікам, які не люблять помідори, хоча б пити томатний сік.

5. Картопля

Картопля містить більше калію, ніж банан, вдвічі менше денного вітаміну С і клітковину для травлення. Вуглеводи в картоплі допомагають підживлювати та відновлювати працездатність. Спеціаліст Джим Уайт рекомендує чоловікам з'їдати трохи картоплі, в будь-яких варіація, які ви любите.

6. Сардини

Сардини багаті білком і, є одним з кращих джерел жирів омега-3, які допомагають зменшити запалення, зменшуючи ризик всіх хронічних захворювань, включаючи хвороби серця і їх фактори ризику, такі як: зниження рівня тригліцеридів і артеріального тиску.

7. Чорниця

Чорниця містить всього 80 калорій на чашку і є чудовим джерелом харчових волокон (3,6 грама на чашку) і вітаміну С (3,9 міліграма на чашку). Доктор медичних наук Крісті Бріссетт радить чоловікам вживати, по можливості, кожен день чорницю для профілактики простатиту.

8. Авокадо

Серцеві захворювання – головна загроза чоловічому здоров'ю. Велика вага і вживання більшої кількості фруктів і овочів можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань.

Крісті Бріссет радить чоловікам їсти авокадо, бо він дуже корисний для серця. Понад 75% жирів в авокадо ненасичені. На додаток до клітковини авокадо містить корисний для серця калій (близько 250 міліграмів на порцію), який допомагає врівноважити вплив натрію на кров'яний тиск.

9. Цільнозернові продукти

Чоловікам слід їсти цільнозернові продукти щодня. Хоча незбиране зерно має безліч переваг для здоров'я, особливий інтерес для чоловіків може бути сполучною ланкою з більш низьким ризиком колоректального раку. Чоловіки частіше, ніж жінки, хворіють на цю хворобу.

Фахівці з Всесвітнього фонду досліджень раку виявили, що близько трьох порцій цільнозернових продуктів в день (90 грамів) знижують ризик колоректального раку на 17%.

10. Келих червоного вина

50 грамів вина будуть корисні для мозку.

"Чоловіки, які брали участь в дослідженні MIND, зберігали свій мозок на 7,5 років розумово молодше, які вживали склянку багатого на поліфеноли вина в день. Дослідження показало, що червоне вино знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера у літніх чоловіків, але не у жінок" , – говорить фахівець.

11. Кавун

Саме лікопін, що захищає від раку простати робить кавун суперпродуктом, який чоловікам слід якомога частіше використовувати у своєму звичайному раціоні.