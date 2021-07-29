Найважливіші показники крові: що потрібно знати

Аналіз крові - це фундаментальний тест, який допоможе вам визначити, здорові ви або хворі. Якщо у вашому організмі протікає патологічний процес, то на це вкажуть такі показники в загальному аналізі крові, повідомляє Здоровьесберегающий канал.



Це дослідження також використовується у вигляді профілактичного обстеження навіть при відсутності будь-яких симптомів і відображає зміни стану здоров'я. Крім того, він дозволяє оцінити успішність проведеного лікування.



Дивіться докладніше у відео, на які основні показники в аналізі крові потрібно звернути увагу.