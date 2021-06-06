Який овоч запобігає чоловічому безпліддю

Свій раціон необхідно збагачувати свіжими фруктами та овочами, тому що вони багаті на вітаміни та цінні речовини. І свою увагу експерти радять звернути на помідори, особливо чоловікам, повідомляє Комментарии.

Дослідники з Університету Шеффілда (Велика Британія) в ході дослідження з'ясували, що регулярне вживання помідорів покращує рухливість сперматозоїдів і запобігає чоловічому безпліддю. Вся справа в лікопені — яскраво-червоному каротиноїдному пігменті, який визначає колір томатів.

У дослідженні взяло участь 60 чоловіків у віці від 19 до 30 років. Їх розділили на дві групи й протягом 12 тижнів, одна з них приймала добавки з лікопеном, а інша — плацебо. Перед початком експерименту в добровольців взяли аналізи крові та зразки сперми.

Результати показали, що у групи чоловіків, яка щодня приймала лікопен, сперматозоїди були здорової форми і їх активність зросла. Тепер вчені хочуть провести більш масштабне дослідження, щоб підтвердити свої результати й також вивчити вплив харчової добавки на чоловіків з проблемами фертильності.

Відзначимо, що лікопен — один з найпотужніших природних антиоксидантів, який знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і раку передміхурової залози. Він бореться зі перекисним окисленням в організмі, блокуючи вільні радикали кисню.