Названо знаки Зодіаку, у яких гроші витікають крізь пальці

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких гроші витікають крізь пальці. Вони залишаються без фінансів перш ніж встигають зрозуміти, куди вони поділися, повідомляє УНИАН.

Стрілець

Стрільці тримають впевнене лідерство в списку головних марнотратників. Вони звикли жити на широку ногу і часто не співвідносять рівень своїх "хочу" з тим, на що вони реально можуть розраховувати при рівні своїх доходів. Гороскопи радять вам менше користуватися картою, а більше готівкою, щоб фізично відчувати, що гроші йдуть.

Терези

Ваги ті ще шопоголіки і люблять витрачати гроші на себе. Однак їх проблеми з грошима викликані не тільки необдуманими покупками, але і відмовою оплачувати рахунки в кінці місяця, через що борги Терезів постійно зростають.

Тілець

Найбільша фінансова проблема Тельців полягає в їх звичці потурати своїм бажанням. Їм подобається балувати себе, і в цьому вони не знають кордонів. При цьому рахунки вони люблять оплачувати набагато менше, через що рано чи пізно ризикують піти у великий мінус.

Риби

Проблема Риб у фінансових питаннях полягає в тому, що вони завжди жертвують собою заради навколишніх. Якщо хтось приходить до них за допомогою, вони не можуть відмовити. Їх добросердечністю часто зловживають, тому у своєму прагненні допомагати навколишніх представників цього знака, як правило, самі виявляються в боргах.