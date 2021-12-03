5 продуктів потрібних для очей

Фактично, правильне харчування може служити дуже хорошою річчю, яка допоможе уникнути багатьох небажаних явищ із зором і деякі продукти для наших очей вкрай корисні, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Які продукти, які небажані для нашого зору, а які продукти корисні? Звичайно ж нам слід мінімізувати цукор і сіль, особливо в надмірній кількості, як правило, будь-які консервовані продукти для очей теж небажані, різні копченості та ковбаси слід виключити. Наприклад, дефіцит вітаміну А призводить до сухості рогівки та навіть до погіршення колірного сприйняття. Далі дивіться детальніше у відео.