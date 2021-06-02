Як знизити тиск: смачна дієта

Знамениту і корисну для здоров'я середземноморську дієту можна "підсилити" так, що з її допомогою можна успішно боротися з підвищеним артеріальним тиском. Що це за дієта DASH, розповів лікар-кардіолог, доктор медичних наук Василь Кашталап, повідомляє Российская газета.

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) буквально перекладається як "дієтичні підходи до зупинки гіпертонії".

"Мені не подобається термін" дієта ", більшість вважає, що це жорсткі обмеження в харчуванні, - пояснив Василь Кашталап. - Людина стримується якийсь час," сидячи "на строгій дієті, але потім втомлюється і зривається. Тому в нашому випадку ми говоримо про те, що потрібно в принципі переглянути ставлення до їжі, нехай поступово, але зате назавжди закріпивши здорові звички ".

Про середземноморську дієту - одну з кращих для збереження здоров'я серця і судин, а значить, і довголіття, - чули всі. DASH на неї багато в чому схожа. Але є і відмінності.

1. Їмо продукти, багаті кальцієм, магнієм і калієм. Це означає багато овочів і наслідках фруктів (п'ять порцій в день), цільнозернові продукти, м'ясо птиці, жирна риба (мінімум двічі в тиждень), нежирні молочні продукти, бобові, насіння і горіхи.

2. Обмежуємо червоне м'ясо і солодощі (включаючи і солодкі фрукти).

3. Дозволяємо собі корисний для серця десерт - гіркий шоколад. Правда, норма - тільки 45 грамів на тиждень.

4. Довго вважалося, що тваринні жири для серця шкідливі. Однак не так давно їх реабілітували. Вони необхідні, зокрема, для синтезу гормонів. Так що вершкове або топлене масло, шматочок сала - це добре. Ненасичені корисні жири ми отримуємо з рослинних масел (перевага - оливковій, лляному, дві ложки в день), жирної риби, горіхів, авокадо. А ось трансжири, які є в маргарині, утворюються при смаженні у фритюрі, містяться в переробленому м'ясі (ковбаса, сосиски) і фастфуді, - однозначне зло.

5. Відмовитися від досаливания. Рекомендації ВООЗ - 5 г солі в день (включаючи і ту, що міститься в продуктах), ми ж - нація, яка любить соління і консерви, і в середньому з'їдаємо 12 г солі, набагато більше норми. Надлишок солі викликає набряки й призводить до атеросклерозу. Не випадково на гіпертонію у нас хворіє більш ніж половина дорослого населення. Тому згідно DASH потрібно взагалі перестати солити їжу - натрію, що міститься в продуктах, цілком достатньо. Для перебудови смакових рецепторів потрібен час, так що до прісної їжі доведеться звикати, замінивши сіль лимонним соком, спеціями, пряними травами.