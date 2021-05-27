Відразу після салону ми отримуємо гарний відтінок, блиск і гладкість волосся. Як же зберегти яскравість кольору і не перетворити "карету в гарбуз" за пару тижнів, повідомляє РБК-Украина.

Б'юті-блогер Катерина Коцемир перерахувала важливі правила по догляду за фарбованим волоссям, які дозволять зберегти красу і блиск.

Догляд за фарбованим волоссям:

Використовуйте серії для фарбованого волосся. Дані серії не маркетинговий хід - вони дійсно дбайливо доглядають за фарбованим волоссям. Шампуні м'яко очищають, кондиціонери згладжують і закривають лусочки волосся, зберігаючи пігмент. ⠀ Не користуйтеся масками відразу після фарбування. Забудьте про потужні живильні і відновлюють маски на пару тижнів. Потужний догляд, на жаль, має зворотний ефект - він вимиває колір волосся. ⠀ Натуральні масла і домашні маски. Якщо стоїть завдання - зберегти колір, то про подібні маски доведеться забути. Масла моментально стягують колір, особливо, якщо фарбування свіже. Теж саме стосується будь-яких масок на основі натуральних компонентів - кефір, сметана... Загалом, про це краще забути! ⠀ Не використовуйте ШГО і шампуні-пілінги після фарбування. Вони відразу вимиють колір волосся. Шампуні з великою кількістю жорстких ПАР (сульфатів) в складі теж руйнують колір.

Використовуйте захисний незмивний догляд - спреї, флюїди, креми, особливо, якщо ви часто користуєтеся феном, плойкою, стайлерами. Гарячі температури (як і сонечко) руйнують колір.

На сонці і відпочинку використовуємо спеціальні спреї з УФ-захистом і ховаємо волосся в міру можливості. До речі, перед відпусткою волосся краще не фарбувати, так як по поверненню додому від нового кольору нічого не залишиться. Краще відкласти фарбування на час після відпустки. Візьміть за правило періодично тонувати волосся. Для когось це буде 1 раз на місяць, а для когось 1 раз в 2-3 місяці (залежить від того, як швидко буде вимиватися колір). Це необхідна процедура, щоб зберегти гарний відтінок і якість вашого волосся.