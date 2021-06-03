Які популярні продукти, які можуть звести в могилу

Вчені назвали популярні продукти, регулярне вживання яких підвищує ризик раптової смерті. До такої їжі відносяться білий хліб, масло, джем, фруктовий сік і шоколад. Також в цьому списку перебувають цукровмісні напої та столовий цукор, повідомляє Обозреватель.

Дослідники з Оксфордського університету попереджають, що такі продукти містять багато калорій, жирів і цукру, а також мало клітковини, чим провокують серцеві захворювання.

Вчені проаналізували дані про 116 806 осіб у Великобританії, які записували, що вони їли протягом декількох днів, а в середньому за ними спостерігали 4,9 року.

За цей час у 4245 осіб розвинулися серцево-судинні захворювання та інфаркти або інсульти, з яких 838 закінчилися смертельним результатом.

Зі щоденників харчування були виявлені два різних режими харчування, в яких представлені улюблені жирні та солодкі продукти, які, як виявилося, пов'язані з більш високим ризиком серцевих захворювань і смерті.