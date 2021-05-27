Що робити, якщо постійно ниє і болить живіт

Багато людей часто задаються питанням: ﻿ "А що робити, якщо у мене постійно болить живіт?". Особливо часто це питання задають жінки близько 30-40 років. Що це може бути, повідомляє Товарищ Доктор.

Синдром роздратованого кишківника (СРК) - функціональне захворювання кишківника, що характеризується комплексом симптомів:

Хронічні болі в животі без чіткої локалізації, їх часто ще називають "болю по всьому животі".

Постійний дискомфорт після приймання їжі.

Здуття і відчуття порушення роботи кишківника без видимих на те причин.

Метеоризм.

Запори або навпаки діареї.

Причини можуть бути які завгодно:

Неправильне і нерегулярне харчування.

Хронічний стрес.

Надмірний ріст кишкової мікрофлори.

Підвищене споживання високовуглецевої їжі, жирної їжі.

Зловживання алкоголем.

Порушення роботи підшлункової залози або жовчного міхура.

Недолік продуктів з харчовими волокнами в раціоні.

Регулярні переїдання.

І як це лікувати?

Для правильного лікування необхідно постаратися встановити причину. Як правило, ніякого екстреного і серйозного лікування тут не потрібно. СРК часто пов'язаний в першу чергу з порушеннями вегетативної системи. У хворих з СРК часто присутні скарги на головні болі, тривогу, болі в спині, хронічну втому. Дійсно лікувати це можна тільки одним способом - нормалізацією способу життя. В інших випадках лікування суто симптоматичне: