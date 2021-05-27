Що робити, якщо постійно ниє і болить живіт
Багато людей часто задаються питанням: "А що робити, якщо у мене постійно болить живіт?". Особливо часто це питання задають жінки близько 30-40 років. Що це може бути, повідомляє Товарищ Доктор.
Синдром роздратованого кишківника (СРК) - функціональне захворювання кишківника, що характеризується комплексом симптомів:
- Хронічні болі в животі без чіткої локалізації, їх часто ще називають "болю по всьому животі".
- Постійний дискомфорт після приймання їжі.
- Здуття і відчуття порушення роботи кишківника без видимих на те причин.
- Метеоризм.
- Запори або навпаки діареї.
Причини можуть бути які завгодно:
- Неправильне і нерегулярне харчування.
- Хронічний стрес.
- Надмірний ріст кишкової мікрофлори.
- Підвищене споживання високовуглецевої їжі, жирної їжі.
- Зловживання алкоголем.
- Порушення роботи підшлункової залози або жовчного міхура.
- Недолік продуктів з харчовими волокнами в раціоні.
- Регулярні переїдання.
І як це лікувати?
Для правильного лікування необхідно постаратися встановити причину. Як правило, ніякого екстреного і серйозного лікування тут не потрібно. СРК часто пов'язаний в першу чергу з порушеннями вегетативної системи. У хворих з СРК часто присутні скарги на головні болі, тривогу, болі в спині, хронічну втому. Дійсно лікувати це можна тільки одним способом - нормалізацією способу життя. В інших випадках лікування суто симптоматичне:
- Дієта з виключенням високовуглецевих продуктів, жирних продуктів.
- Збільшення приймання рідини.
- Психотерапія для зниження рівня тривоги.
- Антидепресанти.
- Препарати антидиарейні.