Що буде якщо їсти мідії чоловікам

Мідії дуже популярні серед жителів узбережжя моря. Навіть найдорожчі ресторани обов'язково мають їх у своєму меню. Однак слід пам'ятати про те, що цінність і користь несуть виключно ті молюски, які були зроблені в спеціалізованих умовах. Для людини дуже небезпечні річкові мідії, повідомляє Men's Life.

Чоловіки віддають перевагу мідій з багатьох причин, але в першу чергу через їх складу. У них містяться:

марганець;

залізо;

група вітамінів B.

Цинк відіграє також велику роль в організмі чоловіка. Завдяки його наявності продукується тестостерон. Він необхідний для якісного функціонування статевої системи чоловіків. Якщо у чоловіка гормональна система працює правильно, то поліпшується еректильна функція, приходить в норму сперматогенез.

Фолієва кислота несе відповідальність за обмін в тканинах організму. Саме під її впливом нормалізується живлення клітин. Вона позитивно впливає на генетичні характеристики. Якщо в організм чоловіка перед зачаттям надійшло багато фолієвої кислоти, то істотно знижується ризик появи у майбутньої дитини генетичних відхилень.

З'єднання йоду знаходяться в складі всіх без винятку морських мешканців. У молюсках міститься стільки ж йоду, як і в морській капусті. Цей хімічний елемент покращує діяльність ендокринної системи. Вкрай корисний йод для чоловіків, які проживають в регіонах, де зоб - ендемічне захворювання. Якщо щодня вживати мідії, то відновлюється продукування гормональної системи, знижується ризик появи зоба.

Фосфор і селен потрібні для підтримки в нормі імунної системи. Крім того, вони відповідають за формування міцної, хорошої пам'яті.

Мідії та сексуальне життя

Якщо чоловік буде включати у свій раціон харчування мідії, то посприяє поліпшенню діяльності декількох систем в організмі.

Мідії вкрай корисні для:

посилення сексуальної активності чоловіка;

поліпшення якості сперми;

нормалізації кровотоку в паховій вені;

еректильної здатності чоловіка.

Якщо говорити про еректильну здатність, то вона прямо залежить від злагодженої роботи відразу декількох систем. Щоб ерекція була якісною, тривалої, потрібні хороша нервова система, відмінний гормональний фон і нормальне кровопостачання. При виявленні збою в одній з систем з'являється чоловіча статева слабкість.

Секрет насінної рідини також поліпшується завдяки вживання молюсків. Вони позитивно впливають на діяльність передміхурової залози. Вона ж, у свою чергу, несе відповідальність за вироблення тестостерону (частково) і утворення секрету. Щоденний прийом мідій в їжу нормалізується робота передміхурової залози. Такий чоловік менше схильний до простатиту.

Не варто забувати про те, що з давніх-давен мідії вважалися афродизіаком натурального походження. У них міститься компонент, який є природним аналогом андрогену - він відповідає за ерекцію. Часте споживання молюсків дозволяє чоловікові порушуватися швидше, статевий акт триває довше.

Мідії і лікування від хвороб

Щоб чоловічий організм був здоровим, обов'язково потрібно включати в раціон харчування мідії. Вони сприяють зниженню ризику виникнення патологій. Фахівці рекомендують мідії при:

ожирінні;

зобі 1 ступеня;

гіпертонії;

патологіях передміхурової залози, її запаленні;

зниженні імунного захисту;

розладах шлунково-кишкового тракту;

захворюваннях серцево-судинної системи;

гормональних проблемах;

сексуальні розлади.

Перед подачею мідій на стіл необхідно ретельно їх обробити і промити. Якщо попалися річкові молюски, їх слід витримати в чистій акваріумний воді не менше місяця, і тільки потім готувати і їсти.