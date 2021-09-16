Тривожні сигнали про те, що в печінці повно токсинів

Печінка - це дуже складний орган людського організму, який бере участь практично у всіх його функціях. Так, печінку і зберігає енергію, і займається виробництвом білків, є найбільшою залозою нашого тіла, а також виконує і функцію фільтру, який нейтралізує токсини, повідомляє Здоровый образ.

До того ж печінка є другим за розміром органом відразу після шкіри, але дуже часто цей фільтр ламається. Погана екологія, погане харчування, алкоголь, деякі ліки - це все руйнівно впливає на нашу печінку, і дуже часто з печінкою можуть виникати проблеми.

У цьому відео більш докладно про тривожні ознаки, які подає нам наша печінка, і які не можна ігнорувати.