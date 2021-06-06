Продукти з високою концентрацією цинку

Дефіцит цинку підвищує вразливість організму перед інфекціями й хворобами. Ті, хто дотримується вегетаріанської дієти або у кого діагностовано запалення кишківника, мальабсорбція та алкоголізм, мають підвищений ризик дефіциту Zn. Брак цинку негативно позначається на імунній, центральної нервової, шлунково-кишкової та епідермальній функції, повідомляє Econet.

Цинк міститься у певних продуктах.

Молюски

устриці,

камчатський краб,

омар.

М'ясо, птиця

яловичина,

свинина,

курка з темним м'ясом.

Горіхи і насіння

конопляні насіння,

насіння гарбуза,

кеш'ю,

мигдаль.

Бобові