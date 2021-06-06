Продукти з високою концентрацією цинку
Дефіцит цинку підвищує вразливість організму перед інфекціями й хворобами. Ті, хто дотримується вегетаріанської дієти або у кого діагностовано запалення кишківника, мальабсорбція та алкоголізм, мають підвищений ризик дефіциту Zn. Брак цинку негативно позначається на імунній, центральної нервової, шлунково-кишкової та епідермальній функції, повідомляє Econet.
Цинк міститься у певних продуктах.
Молюски
- устриці,
- камчатський краб,
- омар.
М'ясо, птиця
- яловичина,
- свинина,
- курка з темним м'ясом.
Горіхи і насіння
- конопляні насіння,
- насіння гарбуза,
- кеш'ю,
- мигдаль.
Бобові
- квасоля,
- нут.