Продукти з високою концентрацією цинку

Продукти з високою концентрацією цинку

Дефіцит цинку підвищує вразливість організму перед інфекціями й хворобами. Ті, хто дотримується вегетаріанської дієти або у кого діагностовано запалення кишківника, мальабсорбція та алкоголізм, мають підвищений ризик дефіциту Zn. Брак цинку негативно позначається на імунній, центральної нервової, шлунково-кишкової та епідермальній функції, повідомляє Econet.

Цинк міститься у певних продуктах.

Молюски

  • устриці,
  • камчатський краб,
  • омар.

М'ясо, птиця

  • яловичина,
  • свинина,
  • курка з темним м'ясом.

Горіхи і насіння

  • конопляні насіння,
  • насіння гарбуза,
  • кеш'ю,
  • мигдаль.

Бобові

  • квасоля,
  • нут.

Новини

analytics