Як відрізнити сир від сирного продукту: 3 простих правила

Часто недобросовісні виробники називають "сиром" просто "сирний продукт", який відрізняється від справжнього. ﻿Як же точно відрізнити підробку від сиру, повідомляє Обозреватель.

Кілька порад - на що обов'язково потрібно звернути увагу.



Зовнішні ознаки:

Справжній, хороший сир не повинен кришитися, якщо так сталося – не вживайте його, так як це точно суміш сухого молока, пальмової олії й барвників. "Діряві" сиру визначає його якість, це факт. Якщо ж він має ідеально гладку текстура, серед сироїдів вважається, що це ознака підробки. Запах. Він не повинен бути різким, кислим, "забитий" спеціями або наприклад, травами або горіхами. Справжній твердий сир має основний – приємний, молочний запах, який чується першим.

Ну і, звичайно ж, якісний твердий сир не може бути дешевим. Так, дешево коштує тільки підробка. Обов'язково зверніть увагу на склад! Справжній сир має приємний молочний запах.

Склад справжнього сиру обмежується:

закваскою молочнокислих мікроорганізмів

молоком

сичужними ферментами або іншими молокозсідальними препаратами тваринного походження.

Але, якщо на етикетці продукту присутні ось ці складові, не сумнівайтеся, це точно – сирний продукт:

соя

пальмова, кокосова або інше рослинна олія

сухе молоко

консерванти, стабілізатори, барвники та інші харчові добавки

замінники смаку.

Ще зверніть увагу на те, якщо при нарізці продукту на ножі залишається жирна консистенція – це вірна ознака того, що сир точно зроблений з сухого молока.