Стилістка назвала колірні поєднання, які виглядають дорого

Стилістка Катерина Полякова розповіла про безпрограшні варіанти поєднання кольорів в одязі, які виглядають дійсно дорого. Вона порадила доповнювати образи ахроматами: чорними, сірими й білими відтінками, повідомляє Обозреватель.

Полякова показала 5 прикладів ідеального поєднання.

Тільки ахромати

Чорний, білий, сірий (ахромати) – завжди складають вдале поєднання кольорів. Можна комбінувати два або три цих відтінки в образі.

Найдорожче поєднання кольорів – тільки ахромати. Джерело: Instagram stylist.kate

Ахромати плюс бежевий

Бежевий і всі його численні відтінки прекрасно лягають на образ, в якому є ахромати. Чорний плюс білий і бежевий – ідеальна формула.

Найдорожче поєднання кольорів – ахромати + бежевий. Джерело: Instagram stylist.kate

Ахромати плюс колір

Найбезпечніший спосіб додати в образ колір – це додати його до ахроматів. Він може бути й акцентом (сумочка) і головним у вбранні (пальто, наприклад).

Найдорожче поєднання кольорів – ахромати + колір. Джерело: Instagram stylist.kate

Монохром

Коли в образі використовується один колір, але різної насиченості. Таке поєднання завжди виглядає продумано і дорого. До того ж витягає силует.

Найдорожче поєднання кольорів – монохром. Джерело: Instagram stylist.kate

Тотал лук

Ну і звичайно виглядає дорого тільки один колір в образі – і яскравий насичений, і нейтральний спокійний. Також вітається мікс фактур.