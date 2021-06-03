Вчені розповіли, який час доби найщасливіший

Психологи з Каліфорнійського університету (США) провели дослідження, щоб з'ясувати, в який час доби більшість людей відчувають себе максимально щасливими, повідомляє Коментарі.

Фахівці провели опитування у 20 країнах на різних континентах і попросили учасників розподілити годинник в добі на кілька категорій: "потенційно приємні", "закликають до самообмеження", "містять фізичні погрози", "дають можливість відчути весь спектр емоцій" та інші. Результати дослідження показали, що більшість людей відчуває себе набагато краще і щасливіше о 7 вечора.

Це той час, коли багато завершують свій робочий день, приїжджають до сім'ї або зустрічаються з друзями, переходячи з "робочого" стану в більш спокійне і розслаблене. І навіть не дивлячись на відмінності учасників опитування в культурному плані, у всіх виявилося щось спільне, а точніше один першій годині дня, коли вони найбільш задоволені. Так що пам'ятайте, що о 7 вечора щодня настає інтернаціональний відпочинок.

Правда, вчені з Корнельського університету США дотримуються іншої позиції. Їх результати дослідження, засновані на нотатках і щоденниках людей в соціальних мережах, показують, що людина відчуває себе більш щасливим вранці. У цей період він відчуває невимушеність, "дитячу свободу", яка змінюється пізніше на нове напруження.