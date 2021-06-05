Як зробити шашлик корисним

Незалежно від того, чи раді ви травневим святам, які звалилися на нас, чи не дуже, одне незмінне: шашлики їсти доведеться! Це традиція, не нами заведено, не нам і скасовувати. Але як бути з постулатом здорового харчування, що смажене шкідливо? На жаль, смажене шкідливо. І це не змінити. Але є нюанси, повідомляє Доктор Павлова.

Один з головних чинників старіння - накопичення кінцевих продуктів глікірування (КПГ). Це продукт реакції Майяра: хімічної реакції між вуглеводами та амінокислотами, які знаходяться в білку. Реакція Майяра - це абсолютно природний процес, який відбувається і в нашому організмі при звичайній температурі тіла. Звичайно, на мангалі набагато швидше й інтенсивніше. Кінцевий продукт глікірування - це підсмажениа корочка, не дарма цю реакцію називають «смачною».

У нашому організмі є природний захист від КПГ. В середньому людина може безболісно для себе переробити приблизно 15 тисяч одиниць КПГ. Все, що вище цього - псує наше здоров'я, прискорює старіння. Ось, наприклад, оспіваний в американських серіалах смажений бекон - це просто бомба з продуктами КПГ. У 100 грамах такої піджарки - понад 90 тисяч КПГ, 6 денних норм! А якщо його просто приготувати в мікрохвильовці, то кількість КПГ знизиться рівно в 10 разів! У сосисці, просто вареній у воді - КПГ багато, понад 7 тисяч. А у смаженій - вже понад 11 тисяч.

Підрахунок кінцевих продуктів глікірування в щоденній рутині - справа досить складна і клопітно. Продукти взаємодіють один з одним, посилюючи і підганяючи реакцію Майяра. І - і це найцікавіше - зменшуючи її! Є наукові свідоцтва, що виробництво КПГ дуже сильно знижує, якщо м'ясо перед приготуванням витримано в лимонному або будь-якому іншому цитрусовому соку. Причому ефект починає відчуватися вже при 10-хвилинному маринаді.

Також є приправи, що знижують шкоду від КПГ:

- шавлія;

- майоран;

- естрагон;

- розмарин;

- гвоздика;

- запашний перець;

- кориця;

- куркума.