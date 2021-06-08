Що можна до чаю при діабеті: список солодощів без цукру

Відмова від солодкого - одне з найбільш важких правил харчування при діабеті. Особливо для тих, хто звик пити чай з цукерками або печивом. Сучасна харчова галузь готова надати альтернативи - але не всі з них допустимі, а фраза "без додавання цукру" в принципі вводить в оману, повідомляє Фитсевен.

Цукровий діабет - це група порушень обміну речовин, пов'язаних з нездатністю організму правильно виробляти (або використовувати) інсулін. Найчастіше проблема пов'язана з надмірно високим рівнем цукру в крові - тобто, на цукровий діабет 2 типу.

Харчування при діабеті 2 типу має на увазі низкоуглеводную дієту (обмеження сумарного споживання вуглеводів), а також повна відмова від солодощів з високим глікемічним індексом - міститься в них енергія швидко трансформується в глюкозу, що небажано.

Нагадаємо, що максимальна денна доза цукру для людей без діабету становить від 24 до 36 г - для порівняння, стільки міститься в склянці коли або соку. У випадку з преддиабетом вживання швидких вуглеводів має бути обмежена до 10% від загальної калорійності раціону.

Заборонені підсолоджувачі

Якщо на упаковці продукту йдеться про те, що він не містить "доданих цукрів" - це абсолютно не означає, що в складі немає швидких вуглеводів. Найчастіше мова йде про те, що в рецептурі відсутня доданий рафінований цукор - але він цілком може входити до складу натуральним чином. Наприклад, мед майже на 80% складається з фруктози - будь-які солодощі на його основі, теоретично, можуть позначатися "без доданого цукру". Аналогічним чином може використовуватися мальтодекстрин, рисовий, кленовий або глюкозно-фруктозний сироп - будь-який з цих інгредієнтів заборонений при діабеті.

Цукрозамінники при діабеті

Хоча цукрозамінники дозволяють домогтися солодкого смаку без підвищення рівня глюкози в крові, не всі з них підходять при діабеті. Наприклад, цукрові спирти (ерітрітол, ізомальт, лактітол, мальтитол, манітол, сорбітол і ксилітол ) здатні провокувати підвищене газоутворення в шлунку. Оскільки приймання таблетованих засобів для зниження рівня цукру в крові (наприклад, метформіну) сам по собі здатний негативно впливати на метеоризм, поєднання з вищеозначених сахарозаменителями краще уникати.

Також проведене у 2020 році дослідження показує, що аспартам і сахарин пов'язані з більш високим ризиком розвитку інсулінорезистентності.

Цукерки на фруктозі

Фруктоза - це форма вуглеводів, що міститься у фруктах, натуральних соках і меді. Крім цього, у вигляді сиропу, вона застосовується в харчовій промисловості для виготовлення солодких газованих напоїв, йогуртів, зефіру, випічки і цілого ряду десертів. Традиційно фруктоза вважається "натуральної" і, за рахунок меншого впливу на рівень цукру в крові, допустимої в невеликих кількостях при діабеті. Однак все залежить від типу діабету і наявності супутніх станів - наприклад, ожиріння або метаболічного синдрому.

Ключовою проблемою фруктози можна назвати те, що вона підтримує любов до солодкого смаку - що, в кінцевому підсумку, ускладнює зміна харчових звичок.

Список дозволених солодощів

Хоча перелік допустимих при діабеті солодощів до чаю не настільки великий - існує кілька натуральних видів солодкого, безпечних з точки зору підвищення рівня цукру в крові:

1. Фрукти з низьким глікемічним індексом

До складу фруктів входить не тільки фруктоза - але і натуральна клітковина. В середньому, для підтримки роботи обміну речовин людині необхідно близько 25-30 г клітковини на добу. Невелика жменя свіжих ягід або запечене яблуко - цілком допустимий десерт при цукровому діабеті.

2. Темний шоколад

Якщо білий шоколад містить в складі 20% какао-масла і 60% цукру - то у випадку з гірким чорним шоколадом цифри змінюються на 85% какао-бобів і лише 15% цукру. Оскільки часточка шоколаду важить близько 10 г, у випадку з темним шоколадом мова йде про 1.5-2 г цукру. Але пам'ятайте, що мова йде виключно про натуральний гіркій шоколад.

3. Желе без цукру

Харчовий желатин - розчинний білок, що володіє властивостями загустителя. Сам по собі він не містить вуглеводів - однак вони часто додаються в готові десерти на основі желатину. Теоретично, порція желе на цукрозамінники - непоганий вибір до чаю. Однак вивчайте склад і виключіть цукрозамінники, згадані вище.

4. Високобілкові печиво

Одна з найбільш популярних фітнес-дієт - безвуглеводна кето дієта - будується на обмеження вуглеводів в раціоні. Фактично, подібне харчування може використовуватися і при діабеті.

Існує безліч різних рецептів, що дозволяють приготувати високобілкові низьковуглеводні солодощі - кето-мафіни, кето-тістечка і так далі.

5. Горіхи

Дослідження говорять про те, що вживання невеликої порції горіхів 5 раз в тиждень на 17% знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань при наявності діабета. Перш за все, мова йде про мигдалі і кешью - проте до чаю відмінно підходять і горіхи макадамія, що характеризуються ванільним запахом і шоколадним присмаком.