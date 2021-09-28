Які напої руйнують підшлункову залозу

Підшлункова залоза є важливим органом травної системи, необхідним для засвоєння поживних речовин. З її допомогою виробляються ферменти, необхідні для розщеплення продуктів, повідомляє Комментарии.

Але деякі напої згубно впливають на стан органу і можуть спровокувати низку ускладнень. Про які з них йдеться?

Алкоголь

Вживання спиртних напоїв руйнує тканини підшлункової залози, через що орган не може повноцінно виконувати свої функції. При зловживанні алкоголем у підшлунковій починається запальний процес, який супроводжується болем та іншими дискомфортними симптомами.

Газовані напої

У складі газованої солодкої води багато цукру, барвників та інших штучних добавок, які у великій кількості можуть призвести до панкреатиту (запалення підшлункової залози). Бульбашки газу "дратують" цей орган, тому з'являється тяжкість і біль.

Соки

У фруктових соках хоч і містяться вітаміни, але їх часте вживання може негативно вплинути на процес травлення. Шкоди підшлунковій завдає саме концентрований напій. Велика кількість кислот руйнує тканини й призводить до запального процесу.

Кава і міцний чай

Ці напої можуть нашкодити підшлунковій, якщо вживати їх на голодний шлунок. Кофеїн сприяє виробленню ферментів для розщеплення продуктів, але такий вплив негативно позначається на органі та стінках шлунка.

Енергетичні напої

Вживання таких напоїв шкодить організму загалом, особливо підшлунковій залозі. У складі енергетиків є таурин, який руйнує її клітини. Скупчення цієї речовини може призвести до запалення та інших серйозних наслідків.