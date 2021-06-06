Який сік допомагає знизити тиск

Багато людей страждають від підвищеного тиску, яке погіршує самопочуття, заважає нормальній життєдіяльності і може привести до серйозних наслідків. Але нормалізувати тиск можна за допомогою натурального напою - брусничного соку, повідомляє Комментарии.

Експерти відзначають, що регулярне вживання такого соку знижує високий артеріальний тиск, а також він допомагає відновити порушену функцію кровоносних судин до рівня здорових. Такою інформацією поділилася дослідник Енн Ківімякі, яка провела експеримент на лабораторних гризунах.

Вона давала їм розбавлений сік холодного віджиму з ягід брусниці. Через 10 тижнів експерименту вчений зазначила, що брусничний напій замінював тваринам воду і прекрасно запобігав експресію генів, пов'язану з низькопробним запаленням аорти. Тобто, у щурів, що вживали сік брусниці спостерігалося зниження кров'яного тиску, в порівнянні з тими гризунами, які вживали напої з інших ягід.

Дослідник відзначила, що її експериментальні дані потребують доказів і порівняльних клінічних дослідженнях на здорових людях. Але вона впевнена, що брусничний сік володіє багатьма корисними властивостями і є хорошою харчовою добавкою.