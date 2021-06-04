5 напоїв без кофеїну, які повноцінно замінять каву
Нутриціолог Юлія Макаренкова запропонувала топ-5 здорових альтернатив кави та пояснила, кому варто відмовитися про кофеїн, повідомляє РБК-Украина.
Кому дійсно необхідно перестати пити каву?
- Людям зі слабкими наднирковими залозами. Кофеїн має перестимулюючу дію.
- Захворюваннями шлунково-кишкового тракту на етапі лікування і загоєння стінок кишківника.
- Лікування акне. Виключається шоколад і кофеїновмісні напої.
- Людям з аутоімунними захворюваннями на етапі застосування лікувального протоколу.
Напої без кофеїну:
Цикорій. Вибір зараз великий: від порошку, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку.
Будь-які трав'яні чаї.
Корінь кульбаби. Обсмажуємо на сухій сковороді (чавун) без масла, далі перемелюємо в кавомолці, запарюємо як кава. Має жовчогінний ефект, не рекомендовано людям з ЖКХ.
Ячмінний напій. Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен.
Кейроб і напої з нього.
Кава без кофеїну. Кофеїн в ній є, але в мікро дозах.