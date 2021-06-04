Вода - найважливіший природний ресурс, без якого неможливе існування життя. Вживаючи воду, ми повинні стежити за тим, щоб вона була чистою, прозорою і без стороннього запаху. Експерт-біохімік Марія Кулешова підказала, яку воду пити корисніше за все, повідомляє Комментарии.

За словами експерта, водопровідна вода перед тим, як потрапити до будинку, проходить очистку, а також у неї додають похідні хлору, щоб знищити патогенні мікроорганізми. В результаті така вода може мати неприємний смак і запах, тому пити її вкрай не рекомендується.

Багато людей намагаються кип'ятити воду, щоб таким чином "вбити" в ній сліди хлорування і шкідливі бактерії. Але біохімік вважає, що цей процес не несе в собі особливої ефективності. Рідину потрібно кип'ятити як мінімум 10 хвилин, а електрочайники при закипанні відразу ж відключаються.

Також при термообробці руйнуються зв'язки на рівні молекул і зростає концентрація солей. При кип'ятінні хлорованої води молекули цього хімічного елемента розпадаються на шкідливі сполуки, здатні спровокувати онкологічні захворювання. За словами експерта, кип'ятіння не рятує від нітритів і нафтопродуктів. Щоб "убити" у воді бактерії гепатиту А чи ботулізму, її потрібно кип'ятити мінімум 30 хвилин.

Біохімік вважає, що найбільш корисно пити фільтровану воду, тому що процес фільтрації допомагає очистити її від хлору, важких металів та інших шкідливих речовин, а також знижує жорсткість води.