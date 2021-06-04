Врач розповіла, чому не можна зменшувати порції
"Я можу товстіти від одного повітря!", - кажуть ці люди і цікавляться низькокалорійними дієтами: 1000-1300 ккал з метою зниження ваги. І задають питання: "А як же ще знизити вагу, якщо і так їм мало, а вона тільки зростає". Цей стан називається метаболічною адаптацією, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог Тетяна Лакуста.
"Це називається ефектом "відгуку на голод". І він має під собою еволюційні механізми. Хоч ожиріння - це глобальна проблема охорони здоров'я зараз, але раніше ожирінням не страждали всі в такій мірі. І раніше голод розглядався як фізіологічна загроза для життя, яка створилася через дефіцит їжі в племені, тому організм і виробив здатність зупиняти втрату ваги, щоб людина не померла", - розповіла дієтолог.⠀
Тому, коли людина їсть менше, її тіло інстинктивно починає готуватися до голоду декількома способами, розповіла Тетяна та описала цей ланцюжок:
- Ваша базальна швидкість метаболізму (BMR) знижується - це кількість енергії, на яку вам потрібно жити, перебуваючи в спокої. Це зменшує витрати енергії.
- Виконувати вправи стає складніше, тому що у вас менше доступної енергії. (Якщо ви коли-небудь намагалися зробити інтенсивне тренування на дієті з низьким калоріями, ви знаєте, про що я пишу). Так тіло створює можливість спалювати менше калорій завдяки активності.
- Ви витрачаєте менше енергії на тренуваннях. Оскільки ви стаєте менше в розмірах, то ваше тіло адаптується, метаболізм налаштовується таким чином, що під час тренувань витрачається менше енергії, щоб зробити вас більш ефективними в умовах голоду.
- Щоденна діяльність поза тренуваннями зменшується, що призводить до зниження витрат енергії за день.
- Травлення сповільнюється, тому ваше тіло максимально налаштоване на засвоєння кожного грама їжі, через підвищення ефективності засвоєння їжі.
- Чим частіше ви заходите на різку дієту перед влітку, а потім виходьте з неї через набір, тим з кожним роком відновити вагу або дозволити з'їсти собі зайвий шматочок смакоти буде проблемний. Бережіть ваш обмін речовин змолоду ", - порадила дієтолог.