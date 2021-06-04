Врач розповіла, чому не можна зменшувати порції

"Я можу товстіти від одного повітря!", - кажуть ці люди і цікавляться низькокалорійними дієтами: 1000-1300 ккал з метою зниження ваги. І задають питання: "А як же ще знизити вагу, якщо і так їм мало, а вона тільки зростає". Цей стан називається метаболічною адаптацією, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог Тетяна Лакуста.

"Це називається ефектом "відгуку на голод". І він має під собою еволюційні механізми. Хоч ожиріння - це глобальна проблема охорони здоров'я зараз, але раніше ожирінням не страждали всі в такій мірі. І раніше голод розглядався як фізіологічна загроза для життя, яка створилася через дефіцит їжі в племені, тому організм і виробив здатність зупиняти втрату ваги, щоб людина не померла", - розповіла дієтолог.⠀

Плоский живіт і фігура мрії не залежать від дієт (фото: pexels.com)

Тому, коли людина їсть менше, її тіло інстинктивно починає готуватися до голоду декількома способами, розповіла Тетяна та описала цей ланцюжок: