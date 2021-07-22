Названа зовнішня ознака високого рівня холестерину

Фахівці виділяють лише одну явну зовнішню ознаку, за якою можна визначити підвищений рівень холестерину в крові, повідомляє Российская газета.

Лікар-терапевт Георгій Сапего розповів, що мова йде про Ксантелазми, що виявляється у формуванні жироподібних жовтуватих плям під шкірою повік.

"Це не мікроскопічні точки, а добре помітні плями, схожі на патьоки гриму. У половині випадків ксантелазма вказує на високий рівень холестерину в крові", - говорить експерт.

Такий симптом в основному можна побачити у людей у віці. Якщо ж ксантелазма спостерігається у дитини, йому необхідно терміново пройти обстеження.

Іншими способами виявити підвищений рівень холестерину в крові без аналізу досить складно. Зазвичай проблема проявляється вже в тому випадку, коли артерії постраждали від атеросклерозу. Тоді може виникнути гострий біль у грудях або в ногах, задишка, раптова слабкість, порушення мови або рівноваги.

"Це ознаки порушення кровотоку в артеріях головного мозку, серця або ніг", - пояснює Георгій Сапего.

Він також звертає увагу на той факт, що людям старшого віку з такими супутніми проблемами, як, наприклад, підвищений артеріальний тиск або цукровий діабет, підвищений рівень холестерину в крові завдасть більшої шкоди.

Також експерт відзначає, що за хімічним складом розрізняють різні види холестерину - "поганий" і "хороший". Розвиток атеросклерозу провокує так званий "поганий" холестерин.

З питань, пов'язаних зі здоров'ям, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.