Як правильно спати, щоб бути здоровою і красивою

Сон – це час, необхідний організму для відновлення і набору сил перед новим днем. Але щоб він був здоровим, а ви красивими (бо для краси важливо висипатися), спати теж потрібно правильно, повідомляє Вона.

Правильність сну залежить від безлічі речей, в тому числі від факторів остеопатичного характеру. Одним з них є обрана поза. Найчастіше рекомендується спати на спині і на лівому боці і не рекомендується лягати спати на живіт. Чому?

На спині

Відомо, що під час сну на спині шия і хребет залишаються в нейтральному положенні, не відчуваючи при цьому ніяких додаткових навантажень. Також під час сну на спині виключається тиск на плече і щелепу.

Сон на спині необхідний, якщо:

у вас болять стегна або коліна;

турбують артрит або бурсит;

є фіброміалгія;

закладений ніс або є нежить.

Під час сну на спині можна додатково покласти подушку під коліна, що забезпечить підтримку хребту і допоможе зняти навантаження з попереку. Що стосується голови, то для неї краще взяти подушку, яка повторює природний вигин шиї.

На лівому боці

Є дані, що сон на лівому боці позитивно впливає на самопочуття, покращує травлення і роботу мозку, зменшує хропіння і ризик апное. Особливо корисна поза для тих, хто страждає від закрепів або інших проблем шлунково-кишкового тракту.

Важливо: до негативних моментів сну на лівому боці відносяться біль в плечі, який може виникнути, якщо всю ніч не змінювати положення. Поза не підійде і тим людям, які мають проблеми із скронево-щелепним суглобом: тиск на щелепу під час сну може спровокувати запалення.

Якщо хочеться зробити сон на лівому боці більш комфортним, слід підібрати подушку такої висоти, щоб голова і шия розташовувалися на одній лінії з хребтом. А між ніг можна помістити ще одну подушку, щоб зняти навантаження з хребта.

Чому спати на животі – погана ідея

Під час сну на животі основна маса тіла концентрується у районі живота і чинить велике навантаження на хребет. Це, в свою чергу, провокує біль в спині. Буває і так, що людина просто звикла спати на животі і ніяк не може від цього відмовитися. Ось як в такому випадку можна мінімізувати шкоду:

використовуйте плоску подушку або спіть взагалі без неї;

не запихайте руки під голову або під подушку, щоб уникнути болю і оніміння в плечах;

додатково можна покласти подушку під таз, аби зменшити тиск на цю область.

Виконання усіх цих рекомендацій позитивно позначиться не тільки на здоров’ї, але й на зовнішньому вигляді людини, практикувати правильну методику сну. А щоб шкіра була свіжою і сяючою, не забувайте, що спати важливо 7-8 годин.