Небезпечні для здоров'я звички, про які ми не замислюємося
Найчастіше ми багато робимо за звичкою, не замислюючись про те, що це може зашкодити нашому здоров'ю, повідомляє Всеукраїнська Спілка Парамедиків.
Список звичок, які можуть бути шкідливими:
- терти обличчя та очі немитими руками. Це може спричинити виникнення прищів, герпесу або кон'юнктивіту;
- порізати палець і відразу його в рот. В роті у нас знаходиться близько 600 видів різних мікроорганізмів, які, потрапляючи в рану, можуть викликати запальний процес;
- стримувати чхання, затискаючи рот і ніс. Повітря під час чхання виходить під великим тиском і якщо ми заважаємо цьому процесу, то створюємо "вибухову хвилю", яка може пошкодити барабанні перетинки, легені та навіть судини мозку. А ще таким чином ми не даємо організму позбавитися пилу і мікробів у носі;
- жування олівців і ручок. Крім того, що це джерело інфекції, це також завдає великої шкоди зубам і яснам;
- затримка сечовипускання. При частій затримці сечі, можуть розвинутися запальні процеси сечового міхура, цистити. А падіння з повним сечовим міхуром може привести до його розриву;
- часте жування жувальної гумки. Гумка стимулює вироблення шлункового соку і може привести до утворення гастриту або виразки. Також вона пошкоджує емаль зубів і пломби;
- мити голову гарячою водою. Це звичайно розслабляє, але також може викликати пошкодження шкіри голови та навіть судин головного мозку (викликати запаморочення і головний біль);
- колупати пальцем у носі. Таким чином можна нанести мікротравми слизовій носа, куди може потрапити інфекція через немиті руки. А ще можна так колупати, що почнеться носова кровотеча;
- розгризати насіння, горіхи, льодяники... Це викликає тріщини на емалі зубів, а значить приводить до їх руйнування;
- говорити пошепки. Говорячи пошепки, ми напружуємо голосові зв'язки більше, ніж зазвичай, а це призводить до мікротравм гортані та більш частих проблем з горлом;
- видавлювати прищі. Багато хто, побачивши на обличчі горбик, поспішають його видавити якомога швидше. Але прищі насправді є захисною реакцією нашого організму і приносять певну користь. Через те, що наша шкіра утримує бруд і бактерії в цих своєрідних кишенях, не даючи іншим порам забруднитися;
- стримувати гази. Це наша природна потреба, і її постійне придушення може призвести до підвищення тиску в товстому кишківнику і виникнення повітряних мішків-дивертикул, які можуть привести до болю в шлунку, запорів і діареї;
- видаляти волосся з носа. Природа не просто так розмістила їх там. Їх головна функція - захист. Волосся в носі стримує бруд і шкідливі мікроорганізми. Якщо їх повністю видалити, то в рану можна занести інфекцію.