Поради дієтолога: як чоловікові позбутися від живота

Чоловіки люблять смачно поїсти. А після ситної вечері треба присісти, а ще краще прилягти на диван. І це друга причина повноти чоловіків, повідомляє Здравсити.

Чи можна схуднути, не відмовляючись від пива?

Так можна. Пиво - досить низькокалорійний напій. Але підступ в тому, що його можна випити дуже багато, особливо в хорошій компанії. Пляшечки 0,3 бракує, і рука тягнеться ще за однією. А де друга, там і третя ...

І ще один ключовий момент - закуски. Навіть якщо чоловік не голодний, пиво він буде заїдати, просто тому що так смачніше. Найбільш шкідливі закуски містять багато вуглеводів: чипси, сухарики, грінки й так далі. Це головні вороги підтягнутою фігурою. Своїм малим об'ємом вони створюють ілюзію нешкідливості, але насправді їх калорійності позаздрить навіть стейк.

Чоловіки, як правило, набирають вагу від нерозуміння калорійності продуктів. Вінегрет або олів'є, щедро присмачений рослинним маслом або майонезом - це легка закуска, після якої здається «чому б не поїсти нормально?». А м'ясо - окрема тема для розмови. Тут складно говорити про контроль. Добре, якщо чоловік віддає перевагу м'ясу в простому виконанні - у вигляді стейка або шашлику. І дуже погано, якщо мова йде про котлети. Котлети - це суміш жирного м'яса з вуглеводними добавками (сухарями або манкою). У підсумку, крім білкових калорій, ми отримуємо масу легкозасвоюваних вуглеводів.

Якщо не хочете, щоб виріс «пивний» живіт, в першу чергу, обмежте кількість вуглеводів в стравах. Головні вороги чоловічої фігури - це випічка, білий хліб, рис, картопля, солодощі, банани, виноград і алкогольні напої.

Але щоб позбутися від уже виник об'ємного живота, однієї тільки дієти мало. Спочатку необхідно пройти обстеження у лікаря. Важливо здати аналіз крові, щоб визначити рівень гормонів щитовидної залози та тестостерону, щоб виключити ендокринні причини збільшення ваги.

Якщо з аналізами все добре, можна приступати до розробки плану харчування і тренувань. Ось п'ять порад дієтолога, які допоможуть схуднути найбільш комфортно: