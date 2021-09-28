П'ять розкішних палаців в Україні, які можна зняти в оренду

Всі ми в дитинстві грали в принцес, уявляли себе відважними лицарями або королями. Зараз, коли ми виросли, з'явилася реальна можливість здійснити дитячу мрію і пожити в цьому замку, повідомляє Обозреватель.

Хоча і деякі з них - готелі, стилізовані під старовину, але є і справжні будівлі з цікавою історією.

1. Замок Радомисль

Вартість: 1300-3000 грн на добу.

Де знаходиться: вул. Плетенецька, 15, Радомишль, Житомирська область. Курсує маршрутка № 2.

Перевтілитися в героїв середньовічної казки допоможе один з найвідоміших замків України - Радомисль. Зараз це приватний музейний комплекс, створений українським лікарем, доктором медицини Ольгою Богомолець. Замок стоїть на гранітній скелі і пронизаний духом старовини: скульптури, гвинтові сходи, величні стіни і навіть бійниці. При замку працює готель "Віа Регія". Гості за бажанням можуть пожити в аскетичних номерах, нагадують келії ченців, або вибрати собі покої принцеси.

2. Замок Тамплиер

Вартість: 450-550 грн на добу (молодятам знижка 15%).

Де знаходиться: вул. Дружби, 1В, с. Шевченкове. Траса Миколаїв-Херсон, Миколаїв, Україна.

З цим місцем пов'язано безліч легенд. Люди кажуть, ніби під дахом замку живе залізний дракон, а по ночах на маєток опускається чарівний туман, під покровом якого трапляються різні дива. Так, старовинний палац розташований в самому серці скіфських степів Причорномор'я, на Миколаївщині. Вся територія цього комплексу - своєрідний етнографічний музей із середньовічним тиром, збройової кімнатою, полем для змагань і парком облогових знарядь. Тут можна і відправитися на кінну прогулянку (за 60 грн), і порибалити (80 грн. / Чол.).

3. Замок Лева

Вартість: 660-2850 грн в залежності від обраного номера і пори року.

Де знаходиться: вул. Глінки, 7 біля вул. Гвардійська, недалеко від центру міста, Львів.

Стінах цього замку вже понад сто років. Зараз його перетворили в ресторанно-готельний комплекс, який складається з двох невеликих історичних будівель. Підлога вистелена старим нескріпящім паркетом, в кімнатах знаходиться вишукані меблі, а з вікон відкривається мальовничий вид на європейські вулички Львова.

4. "Чорний замок"

Вартість: 620-1400 грн на добу

Де знаходиться: Калуське шосе, 7, Івано-Франківськ.

Всього в п'яти хвилинах їзди від центру Івано-Франківська знаходиться середньовічний замок з холодить кров назвою "Чорний". Це нова будова, зведена в австро-угорському стилі XV-XVI ст., Схоже на замок не тільки зовні. Його інтер'єри також виконані в історичному стилі, а номери обставлені стилізованої меблями, лицарськими атрибутами і доповнені багатою обробкою.

5. Замок Берегвар

Вартість: від 825 грн на добу.

Де знаходиться: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Карпати, 1.

Підлікуватися в колишньої графської резиденції, а заодно і розглянути краси казкового палацу, можна в селі Карпати. Замок, загальна площа якого перевищує 40 гектарів гірської місцевості, раніше належав аристократам Шенборнам. Зараз це дорогий санаторій з рядом послуг. Маєток зведено за астрономічним принципом: 4 вежі - пори року, 12 входів - місяці, а 365 вікон - це дні в році.