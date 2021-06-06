Експерти назвали напої, які позбавляють від здуття живота

Здуття живота - один з найбільш частих симптомів розладу травлення, з яким стикався практично кожен. Але не поспішайте бігти за лікарськими засобами, адже позбутися від проблеми можна завдяки смачним і корисним напоям, повідомляє Комментарии.

М'ятний чай

Експерти кажуть, що чай на основі м'яти допомагає полегшити дискомфорт і болі при метеоризмі, а також усуває стрес, який може призводити до збою в роботі травної системи. М'ятний чай розслабляє мускулатуру і випускає гази, зменшуючи здуття.

Кокосова вода

Природний освежающий напій містить в своєму складі багато електролітів, а також кальцій і калій, які допомагають виводити надлишки натрію з організму, усуваючи метеоризм і здуття живота.

Вода з лимоном

Кислотність лимона стимулює вироблення соляної кислоти, яка відповідає за розщеплення їжі і зменшення газів (але не зловживайте - однієї склянки цілком буде достатньо).

Ананасовий сік

Ананаси багаті на бромелайн - рослинний фермент, який допомагає розщеплювати білки в організмі і сприяє нормалізації харчового процесу.

Будь-який напій з кайенский перцем

Кайенский перець стимулює травлення, полегшує газоутворення, а також нормалізує тиск і знижує спазми. Тому всім любителям гостренького радимо додати чайну ложку приправи в будь-який напій (можна просто в воду) і обіцяємо, що вам полегшає.