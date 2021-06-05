Сім продуктів, від яких варто відмовитися назавжди

Часто ми їмо продукти, приймаючи їх корисність за чисту монету, не розуміючи, що навіть ці продукти можуть нашкодити організму. Американський дієтолог Джозеф Меркола назвав 7 шкідливих продуктів, від яких краще відмовитися назовсім або замінити, повідомляє Обозреватель.

Риба

Дика риба корисніше штучно вирощеної. Здавалося б, що може бути ще корисніше свіжого лосося, тунця або просто сибаса? Так, але тільки дійсно свіжого, виловленого у відкритому морі, а не купленого на прилавку ринку, куди рибу привезли з рибної ферми. Варто відзначити, що на таких фермах риба живе в поганих умовах – брудна вода і генномодифікований корм, наприклад, кукурудза і соя. Але і дика риба також не завжди нешкідлива. Адже рівень забруднення світового океану стає дедалі більше, звідси і підвищення рівня вмісту токсичних речовин, наприклад, ртуть у тканинах риби.

Дієтологи все ж наполягають на вживанні риби, але тільки виключно дикого походження.

Йогурти

Корисними можуть бути лише натуральні йогурти. Магазинні йогурти не можуть бути апріорі корисними, бо в їх склад входять стабілізатори, барвники, багато цукру, ароматизатори і різні шкідливі добавки. Краще зробити самому домашній йогурт, причому це дуже легко і, такий йогурт однозначно буде дуже корисними для організму. Натуральний йогурт – джерело вітамінів, кальцію, корисних білків, прибутків. У нього також можна додати свіжі фрукти, мед, горіхи.

Випічка

Від мучного краще взагалі відмовитися. Булочки, хліб, печиво, пиріжки краще робити самостійно, тому що тільки так ви зможете контролювати склад вашої випічки й то, навіть від домашньої випічки краще відмовитися, не кажучи вже про покупну. Бо вживання таких продуктів призводить до підвищення рівня інсуліну в крові. Загалом навіть якщо не йдеться про розвиток діабету, регулярне вживання продуктів з високим глікемічним індексом прискорює старіння організму.

Але якщо ж ви все-таки не готові відмовитися від смачної булки, то краще їжте її на сніданок і, постарайтеся просто знайти дієтичні хлібобулочні вироби.

Фруктові соки

Натуральні соки також не корисні. Це отрута для шлунка вранці, тому що в них надлишок фруктози. Фрукти також містять ту ж фруктозу, але при цьому в них є ще й клітковина, вона багата антиоксидантами та іншими речовинами, які їх роблять виключно корисними для здоров'я. Вона навіть здатна запобігати підвищенню рівня цукру в крові.

Але, згідно з дослідженнями доведено, що люди, які регулярно пили свіжовичавлений сік на 20-30% більше схильні до розвитку діабету 2 типу, ніж ті, хто просто їсть цілі фрукти.

Кетчуп

Кетчуп дуже шкідливий для організму. Дієтологи наголошують, що більшість кетчупів містять рафінований цукор. Який сприяє не тільки ожирінню, але і підвищує ризик виникнення діабету і навіть раку. Також у кетчупі багато різних шкідливих речовин для густоти та смаку, які дуже погано впливають на підшлункову і шлунок. Тому, якщо ви дуже любите кетчуп – Ви можете це зробити самостійно.

Бекон

Це холестеринова бомба просто, особливо зранку. У ньому високий вмістом жирів і нітриту натрію, який є джерелом нітрозамінів і сприяє розвитку раку. Дієтологи рекомендують повністю відмовитися від цього продукту, замінивши його овочами.

Соя

Велика частина сої має генномодифіковане походження. Безперечно соя корисна, але не вся, а тільки неферментована. Адже велика частина сої має генномодифіковане походження. А в такому продукті містяться фітоестрогени, які здатні відтворювати ефект, який чинить на організм жіночий гормон естроген. А в жіночому організмі надлишок естрогена підвищує шанси на розвиток раку грудей. Крім того, в сої містяться натуральні токсини, які нешкідливі в невеликих дозах, але у великих кількостях вони здатні порушувати роботу ензимів, які необхідні організму, щоб засвоювати білки.