Чим замінити шоколад: порада дієтолога

Якщо ви не готові відмовитися від шоколаду, але з певних причин не можете його більше вживати, є прекрасна, абсолютно нешкідлива альтернатива – кероб – подрібнений порошок, який одержують із попередньо висушених плодів ріжкового дерева, повідомляє Обозреватель.

Дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram розповіла, в яких кількостях і як кероб вживати.

Важливо, що плоди багаті на клітковину, антиоксиданти, а також надають антисептичну дію. Особливо їх добре використовувати у разі розладів шлунково-кишкового тракту.

Але дієтологиня дітям до 3-х років не рекомендує давати продукти, які містять кероб, оскільки він може завдати шкоди організму. Порошок керобу найчастіше застосовується у випічці. Але також він може бути повноцінною заміною какао і кофеїну для людей, які не можуть або не бажають вживати.

Дорослим також потрібно пам'ятати, що цей продукт для вашого організму може бути алергеном, тому потрібно вводити його у свій раціон поступово і в невеликій кількості. Його можна додати до сухофруктів, фініків, горіхів, і вийдуть відмінні корисні цукерки.

Варто відзначити, що вміст жирів у керобі в 10 – 11 разів нижчий, ніж у какао-порошку, а кальцію в ньому в 3 рази більше. Водночас продукт має навіть власну солодкість.