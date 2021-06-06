Шкода синього світла для очей: правда чи міф

У 2019 канадський телеканал CBC Marketplace спільно з ученими-офтальмологами провів незалежне розслідування і викрив міф про те, що синє світло, що випромінюється комп'ютерами, телефонами та іншими гаджетами шкідливе, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

По-перше, не існує жодного дослідження, яке б доводило шкоду синього світла, по-друге, немає жодного підтвердженого випадку, що синє світло підвищує ризик якого-небудь захворювання. По-третє, і вишенькою на торті, є той факт, що основним джерелом цього світла на землі є сонячне. У ясний день, навіть взимку, наші очі вловлюють в рази більше синього світла, ніж від моніторів. Виходить воно нас оточує всюди. Синє світло є, було і буде.

Чому люди вірять у теорію шкідливого синього світла

Сидячи у будь-якого екрану, ми поступово починаємо відчувати дискомфорт в очах. Це пов'язано з перенапругою, так як ми довго дивимося в одну і ту ж область на одній і тій же відстані, а в результаті отримуємо спазм акомодації. Також наші очі відчувають нестачу вологи, тому що ми менше моргаємо, дивлячись на екран, і отримуємо синдром сухого ока. Важливо враховувати й індивідуальні особливості, пов'язані з якістю зору.

У пошуках усунення дискомфорту люди йдуть за спеціальними окулярами, які позбавлять їх від впливу екранного світла. За останні десятиліття написано безліч статей на тему шкоди синього світла, і, як з'ясувалося, замовником статей виступають компанії-виробники фільтруючих лінз. Виходить саме страх став успішною PR-стратегією.

У Канаді співробітники чотирьох провідних мереж, в яких продаються спеціальні лінзи, заявляли своїм покупцям, що синє світло здатне пошкодити сітківку і привести до серйозних очних захворювань, таких як дегенерація жовтої плями і катаракта. Більш того, в деяких магазинах лежали брошури, в яких розповідалося про ризик виникнення певних видів раку.

Бережіть себе, контролюйте екранний час і будьте пильні - на нашому здоров'ї заробляють дуже пристойні гроші, навіть коли воно в порядку.