Від яких фруктів краще відмовитися вранці

Попри те, що фрукти — справжнє джерело вітамінів, цінних мікроелементів і антиоксидантів, які підтримують роботу всього організму, вони не завжди можуть приносити користь. Експерти назвали фрукти, які краще не вживати вранці, повідомляє Комментарии.

Банани

Дієтологи радять відмовитися вранці від бананів, тому що в їх складі багато магнію і калію, які при вживанні натщесерце швидко засвоюються і можуть привести до збільшення навантаження на серцево-судинну систему.

Груші

Давня мудрість говорить: "вранці яблуко — серцю троянда, вранці груша — серцю отрута". Річ у тому, що груша містить дубильні речовини, які швидко всмоктуються в кров і можуть призвести до утворення тромбів. Крім того, груба клітковина, яка міститься в груші, подразнює слизову оболонку шлунка.

Виноград

Цей фрукт також не варто вживати на голодний шлунок, тому що він може викликати здуття через процеси бродіння. Крім цього, шкірка винограду довго перетравлюється. Краще з'їсти його, коли шлунок буде "заспокоєний" іншим сніданком.

Абрикоси та персики

Дієтологи радять відмовитися вранці також від абрикосів і персиків, особливо людям з гастритом і виразкою шлунка, тому що ці фрукти можуть викликати подразнення слизової оболонки, а це загрожує дискомфортом і болями.