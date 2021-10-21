Дизайнер розповіла про помилки при зберіганні речей

Дизайнер інтер'єру і професійний організатор простору Анастасія Алборова розповіла про помилки при зберіганні речей і про те, як зробити будинок чистіше, повідомляє Известия.

За її словами, однією з помилок є зберігання в будинку речей, використання яких не планується. Вони займають місце, роблять складніше прибирання і створюють відчуття захаращеного простору. У зв'язку з цим дизайнер порадила насамперед позбутися від непотрібних речей і позбуватися від мотлоху час від часу.

Також фахівець порадив сортувати предмети за категоріями і не зберігати їх упереміш. Це спростить пошук необхідного і не буде стимулювати безлад.

Ще однією помилкою дизайнер назвала неправильно організований простір. За її словами, не варто тримати речі далеко від того місця, де вони використовуються. Наприклад, якщо людина звикла читати в спальні, то не варто ставити книжкову шафу в залі. Те ж саме стосується фена, рушників, дитячих іграшок.

На кухні фахівець порадила не захаращувати горизонтальні поверхні й намагатися по максимуму звільняти їх, залишаючи на них тільки ті речі, які використовуються регулярно. До візуального шуму дизайнер також віднесла магнітики на холодильнику, яскраві прихватки та текстиль.

У спальні експерт порадила виділити в шафі спеціальну полицю для одягу, який вже одягали, щоб не залишати його на видному місці та не класти разом з чистими речами.

Також дизайнер закликала не нехтувати контейнерами з роздільниками у ванній кімнаті для зберігання декоративної й косметики для догляду, стайлингів, аксесуарів для волосся, а також для зберігання речей різних членів сім'ї. Якщо один раз розділити все це на категорії, то можна заощадити багато часу на пошук необхідного, а також гроші на покупку предметів, які вже є.

Також Алборова закликала не зберігати всі дитячі іграшки в одному кошику.

«Це, звичайно, зручно, але тільки до тих пір, поки дитині не знадобилося щось конкретне і він не перевернув весь цей контейнер або кошик догори дном», - зазначила фахівець.

Вона додала, що побічним ефектом такого зберігання є також поломки іграшок і пошкодження їх одна об одну. Також дизайнер закликала залучати дітей до прибирання і не прибирати за ними.

Ще однією помилкою безладу фахівець назвала неправильне зберігання дрібниць на кшталт ключів, ложок для взуття, гаманців. Для таких предметів можна завести закритий контейнер, а для ключів повісити стильну ключницю. Також не варто круглий рік зберігати в близькому доступі сезонні речі. Дизайнер порадила не забувати чистити і прибирати в далеке зберігання такі речі при зміні пори року. Використовувати для цього можна картонні коробки та вакуумні пакети.