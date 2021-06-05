Чим небезпечне ожиріння печінки

Печінка - це орган, який виконує важливі функції в організмі, такі як фільтрація шкідливих речовин з крові. Однак, якщо не приділяти їй уваги, можливо, вона не зможе зберегти свій колишній ефект через жир, повідомляє Cumhuriyet.

Експерти вказали, що надмірне накопичення жиру в клітинах печінки з різних причин є проблемою для здоров'я, викликає ожиріння печінки, і попередили, що «жирна печінка може привести до серйозної картині, яка прогресує до цирозу».

Ми поговорили з гастроентерологом проф. Ердем Кочак про печінковий жир. Професор нагадав, що печінка - це найбільший орган нашого тіла, вагою приблизно 1,5 кг і розміром 14-15 см, розташований з правого боку живота, трохи нижче грудної клітини:

«Печінка є одним з найбільш важливих органів. Її основні функції - виробництво тригліцеридів (жирів в крові) і холестерину, синтез глікогену, виробництво жовчі і очищення токсичних речовин, що утворюються в кишечнику».

Основні причини ожиріння

У печінці нормальної здорової людини дуже мало жиру. Кочак зазначив, що вони класифікували пацієнтів за двома основними категоріями в підході до стеатозу печінки і, відповідно, визначили їх методи діагностики і лікування та розділили їх на «жирну печінку, пов'язану з алкоголем» та «неалкогольну жирову печінку».

«Жирна печінка, що виникає у людини, яка вживає дуже мало або зовсім не вживає алкоголь, може мати безліч причин. Найбільш частими причинами є ожиріння, діабет і інсулінорезистентність, високий рівень холестерину і тригліцеридів у крові. Крім цього, вагітність, швидка втрата ваги в деяких випадках, деякі віруси, такі як гепатит С, деякі ліки і деякі токсини також можуть викликати ожиріння печінки».

Як харчуватися?

Зробіть пріоритетним споживання продуктів, що містять фрукти, овочі, бобові і цільнозернові.

Десерти, рис, білий хліб і продукти з рафінованого зерна не слід вживати у великій кількості. Рафіновані вуглеводи - це продукти, в яких відсутня клітковина, вітаміни і мінерали, що забезпечують порожні калорії. Вони швидко перетравлюються і мають дуже високий глікемічний індекс. Вони викликають раптове і швидке підвищення рівня цукру в крові і інсуліну після їжі, викликаючи ожиріння печінки.

Слід обмежити споживання насичених жирів, що містяться в червоному м'ясі і багатьох інших продуктах тваринного походження.

Слід повністю уникати трансжирів, що містяться в оброблених закусках.

Ожиріння печінки піддається лікуванню у переважної більшості пацієнтів, які досягають ідеальної ваги, тільки змінивши спосіб життя і дотримуючись дієти. Знову ж, регулярні вправи мають велике значення в лікуванні ожиріння печінки.