Продукти, через які може непомітно набратися вага

Позбутися від зайвих кілограмів — завдання непросте, але можливе. Головне — переглянути свій раціон і виключити з нього певні продукти, які непомітно сприяють набору зайвої ваги. Що входить до цього списку, повідомляє Комментарии.

Які продукти змушують непомітно набирати вагу?

Йогурти та сиркові десерти

Не зловживайте йогуртами та кефірами, у складі яких є підсолоджувачі, підсилювачі смаку та інші штучні добавки.

Краще віддати перевагу натуральним продуктам. "Магазинні" сюди не відносяться, тому що містять багато цукру і сприяють набору зайвої ваги.

Кава 3 в 1

Експерти кажуть, що стіки зі швидкорозчинною кавою не приносять організмові ніякої користі, зате в такому стандартному пакетику міститься близько 10 грамів цукру і приблизно 70 калорій.

Кетчуп

Виявляється, що солоний кетчуп з пікантним і трохи гоструватим смаком теж містить цукор. Причому в чималих кількостях — у 100 грамах цього улюбленого багатьма соусу міститься від 20 до 30 грамів цукру. Звичайно, ніхто з нас не їсть кетчуп упаковками, але варто задуматися, скільки зайвого жиру накопичиться у нас за місяць його регулярного вживання.

Пакетовані соки

Фруктові соки дуже смачні та корисні, але це твердження не належить до пакетованих напоїв, тому що в них міститься багато цукру. Так, 350-грамовий стакан виноградного соку містить приблизно 58 грамів цукру.