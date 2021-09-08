Побічні ефекти роботи в онлайн-режимі

Довге онлайн-спілкування, в тому числі у форматі відеоконференцій, може призвести до головного болю, дратівливості і неврозів. Про це розповіла нейропсихолог Ірина Хвінгія, повідомляє Известия.

Фахівець вважає, що довгі віртуальні робочі наради, які часто проходять у такому режимі, можуть негативно впливати на стан здоров'я і стати причиною нездужань.

«Якщо ми з вами дивимося відеоконференцію через Zoom або Skype, то йде перевантаження зорового аналізатора з двох сторін. При перевантаженні зорового аналізатора людина стає більш дратівливою, у неї падає працездатність, складніше перемикатися з завдання на завдання, вона швидше втомлюється від виконання кожного завдання, вранці прокидається вже втомленою, скільки б годин не проспала», - зазначила Хвінгія.

Вона уточнила, що це є першою ознакою неврозу. У зв'язку з цим фахівець порекомендувала при частих і тривалих відеоконференціях знижувати навантаження на очі, і, якщо є така можливість, наприклад, вимикати відео, але залишати звук.

У разі, якщо можливості уникнути конференцій у великих кількостях немає, необхідно мінімізувати спілкування у соцмережах після цього. Також лікар порадила більше перебувати на свіжому повітрі.