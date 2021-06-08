За перший квартал 2021 року в Україні істотно збільшилася кількість ДТП. Патрульна поліція зафіксувала 42 689 аварій на українських дорогах - на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє АвтоПортал.

Виходить, кожні три хвилини в Україні відбувається ДТП. Звичайно, більшість з них фіксується в населених пунктах, але небезпечніше аварії на трасах.

У Патрульній поліції визначили Топ-15 найбільш небезпечних доріг України за 2021 рік:

1.М-06 Київ-Чоп - 113 ДТП, 27 загиблих, 178 травмованих;

2.М-03 Київ-Харків-Довжанський - 51 ДТП, 13 загиблих, 88 травмованих;

3.М-05 Київ-Одеса - 39 ДТП, 14 загиблих, 47 травмованих;

4.М-12 Стрий-Тернопіль-Знам'янка - 389 ДТП, 14 загиблих, 45 травмованих;

5.Н-03 Житомир-Чернівці - 26 ДТП, 1 загиблий, 45 травмованих;

6.М-19 Доманво-Ковель-Тереблече - 22 ДТП, 6 загиблих, 37 травмованих;

7.М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський - 20 ДТП, 4 загиблих, 37 травмованих;

8.М-07 Київ-Ковель-Ягодин - 18 ДТП, 3 загиблих, 24 травмованих;

9.Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя - 18 ДТП, 3 загиблих, 28 травмованих;

10.М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ - 18 ДТП, 3 загиблих, 26 травмованих;

11.Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига - 17 ДТП, 5 загиблих, 24 травмованих;

12.М-18 Харків-Сімферополь-Ялта - 16 ДТП, 5 загиблих, 18 травмованих;

13.Н-31 Дніпро-Решетилівка - 15 ДТП, 4 загиблих, 19 травмованих;

14.М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська - 15 ДТП, 3 загиблих, 17 травмованих;

15.Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів - 15 ДТП, 2 загиблих, 20 травмованих.