Як правильно облаштувати маленьку кухню: ідеї дизайну

Маленька кухня може бути затишною і супер-функціональною. Просто її облаштування вимагає трохи більше ретельного планування і нестандартних рішень, повідомляє Дела домашние.

Зручність і ергономіка простору кухні з маленькою площею багато в чому залежить від самого великого і габаритного предмета обстановки - кухонного гарнітура. Тому з розташуванням основних функціональних зон - робочої й обідньої, слід визначитися в самому початку планування. Дивіться докладніше у відео.