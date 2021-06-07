Як можна швидко позбутися від негативу

Ця методика з нейропсихології ефективна і проста. Вам буде потрібно лише півхвилини, щоб переналаштувати мозок і змінити образ мислення. Життя стане краще, коли ви поміняєте свої установки: ви знайдете оптимізм і отримаєте сили для подолання труднощів. Вправа виконується 1 раз в день протягом тижня, повідомляє Econet.

Наш мозок налаштований на негатив. Для нього звично генерувати тривожні, сумні думки й відсувати на другий план все позитивне. У певні моменти життя (наприклад, коли люди схильні до повальної паніці і занепадницькому настрою через кризу) це не дає плідно трудитися, народжувати ідеї і просто радіти життю. Але ми можемо виправити становище всього за півхвилини.

Переналаштовує мозок на позитивне мислення «Негативна упередженість».

Найчастіше свідомість затоплює негатив. Ось якими думками це супроводжується:

«Напевно, ми дійсно робимо щось не те».

«Може, встати на паузу?»

«Або причина саме в мені?»

Фахівці-нейробіологи назвали звичку головного мозку виробляти нехороші думки «негативної упередженістю». Це здатність психіки до адаптації, вона дозволяла далеким предкам людини вижити в непростих умовах ворожого середовища.

Захисні механізми вироблялися тисячі років, і сьогодні вони змушують людей реагувати на буденні проблеми як на зовнішню загрозу. Йде активне вироблення стресових гормонів, ми концентруємося на ймовірну небезпеку і вже не в змозі розглядати ситуацію виважено, розумно.

Мозок функціонує як магніт для негативних емоцій. Нас щодня долають проблеми, і йде самоперенастройка - забувається гарне і відбувається занурення в негатив.

Як змінити початкові «настройки» мозку? Ось цінна техніка, яка допоможе це зробити.

Вона включає 3 дії: розпізнаємо - перемикається - перенастроювати. Як втілити цю стратегію?

1. Виявити «негативну упередженість»

Починаємо акцентувати увагу на цій звичці нашої психіки. Важливо постаратися вловити думку в мить, коли вона починає рухатися в напрямку розчарувань, тривожності, страху, сумніву. Зупиняємо себе, коли починаємо прораховувати негативні сценарії і уявляти, що трапиться «найгірше».

2. Перемикнутися на світлі спогади

Кожен раз, коли йде розпізнавання вашої «негативної упередженості», шириться поле для формування оновлених нейронних шляхів. Перемикаючись, його можна наповнити позитивним мисленням. Наприклад, метод «10 секунд подяки». Згадуємо то, за що ви вдячні в цьому житті (діти, робота, сім'я, друзі).

3. Переналаштувати мозок

Тримаємося на позитивній хвилі як мінімум 15 сек. - цього цілком вистачить для того, щоб вставити свіжі установки у свідомість. У цей момент ми міняємо звичку і перестаємо заперечувати позитивні моменти. Інакше кажучи, міняємо мозкову реакцію на позитив. За якихось 15-30 секунд ми зможемо зміцнити у свідомості спогади про світлі життєвих етапах і звернути функцію нейронів в інший напрямок.