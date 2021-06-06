Готуємо смачний сніданок: омлет під шубою

Смачний омлет здається простою у виконанні стравою, але тут є кілька моментів, які хотілося б висвітлити, повідомляє Вона.

Посуд для приготування повинен бути з товстим дном, щоб омлет не пригорів і повністю приготувався.

Важливо дотримуватися пропорції молока і яєць, щоб омлет вийшов ніжним і вершковим, а обсмажувати радимо на суміші вершкового масла і рослинної олії, щоб він став смачнішим. Його можна посмажити з будь-якими добавками – з шинкою або овочами.

Пропонуємо сьогодні приготувати незвичайний омлет «під шубою». Всі етапи приготування дивіться нижче в рецепті.

Інгредієнти:

Яйця курячі – 3 шт.

Молоко – 90 мл

Твердий сир – 50 г

Солодкий перець – 50 г

Вершкове масло – 20 г

Рослинна олія – 20 г

Кріп – 3 г

Сіль, чорний перець – за смаком.

﻿Як приготувати:

1. Розбийте курячі яйця в глибокий посуд.

2. Посоліть і поперчіть за смаком. Спеції додавайте за бажанням, також омлет можна доповнити пікантною куркумою для смаку і яскравого кольору.

3. Добре збовтайте яєчну суміш звичайною виделкою або віничком, що є під рукою.

4. Додайте до яєць нарізаний невеликими смужками солодкий перець червоного кольору. Він додасть омлету яскравий акцент і додатковий смак.

5. Влийте необхідну кількість молока і перемішайте омлетну масу. Молоко можете замінити 10-15% вершками.

6. Розігрійте на середньому вогні вершкове масло і рослинну олію, вилийте омлет і трішки зменште вогонь. Прикрийте кришкою.

7. Смажте омлет 5-6 хвилин не тихому вогні.

8. Потім зверху присипте сирною «шубою». Для цього змішайте натертий сир і дрібно нарізаний кріп.

9. Прикрийте сковороду з омлетом кришкою, вимкніть вогонь і залиште на 1 хвилину. Сирна «шуба» повністю розплавиться і страва вийде дуже смачною. Відразу подавайте до столу, поки сир тягнеться!

Сподіваємося, такий рецепт омлету вам сподобається, і ви не раз приготуєте його на своїй кухні!

Смачного!