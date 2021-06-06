Готуємо смачний сніданок: омлет під шубою
Смачний омлет здається простою у виконанні стравою, але тут є кілька моментів, які хотілося б висвітлити, повідомляє Вона.
Посуд для приготування повинен бути з товстим дном, щоб омлет не пригорів і повністю приготувався.
Важливо дотримуватися пропорції молока і яєць, щоб омлет вийшов ніжним і вершковим, а обсмажувати радимо на суміші вершкового масла і рослинної олії, щоб він став смачнішим. Його можна посмажити з будь-якими добавками – з шинкою або овочами.
Пропонуємо сьогодні приготувати незвичайний омлет «під шубою». Всі етапи приготування дивіться нижче в рецепті.
Інгредієнти:
- Яйця курячі – 3 шт.
- Молоко – 90 мл
- Твердий сир – 50 г
- Солодкий перець – 50 г
- Вершкове масло – 20 г
- Рослинна олія – 20 г
- Кріп – 3 г
- Сіль, чорний перець – за смаком.
Як приготувати:
1. Розбийте курячі яйця в глибокий посуд.
2. Посоліть і поперчіть за смаком. Спеції додавайте за бажанням, також омлет можна доповнити пікантною куркумою для смаку і яскравого кольору.
3. Добре збовтайте яєчну суміш звичайною виделкою або віничком, що є під рукою.
4. Додайте до яєць нарізаний невеликими смужками солодкий перець червоного кольору. Він додасть омлету яскравий акцент і додатковий смак.
5. Влийте необхідну кількість молока і перемішайте омлетну масу. Молоко можете замінити 10-15% вершками.
6. Розігрійте на середньому вогні вершкове масло і рослинну олію, вилийте омлет і трішки зменште вогонь. Прикрийте кришкою.
7. Смажте омлет 5-6 хвилин не тихому вогні.
8. Потім зверху присипте сирною «шубою». Для цього змішайте натертий сир і дрібно нарізаний кріп.
9. Прикрийте сковороду з омлетом кришкою, вимкніть вогонь і залиште на 1 хвилину. Сирна «шуба» повністю розплавиться і страва вийде дуже смачною. Відразу подавайте до столу, поки сир тягнеться!
Сподіваємося, такий рецепт омлету вам сподобається, і ви не раз приготуєте його на своїй кухні!
Смачного!