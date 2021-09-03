Що робити з особою, тілом і волоссям відразу після спорту

Активне потовиділення під час спортивного навантаження - ознака правильного тренування, а також безумовна користь для шкіри. Поряд з електролітами й сіллю, які виходять з наших пір, коли ми потіємо, в гру вступає антимікробний пептид, званий дерміцідіном, який відважно бореться з бактеріями, повідомляє Esquire.

Однак, коли піт змішується з відмерлими клітинами шкіри й надлишками шкірного сала, він може забивати пори та викликати прищі. А значить, коли ви виключаєте бігову доріжку і заходите після спорту в роздягальню, насамперед потрібно звернути увагу на шкіру обличчя.

Що потрібно робити після тренування:

1. Щоб подбати про шкіру вже на етапі занять, в перервах між сетами або в заслужені п'ять хвилин відпочинку щедро поливайте ліце термальною водою - вона продається в б'юті-відділах аптек. Для чого? Щоб освіжитися - це раз. Щоб зняти роздратування, зволожити шкіру і відновити кислотно-лужний баланс - це два. Також з цим завданням відмінно впораються всілякі Місти - димки для лица. У пріоритеті ті, в яких є екстракт алое.

2. Одноразові вологі серветки доглядають і зм'якшують добавками - не оригінальне, але при цьому оптимальне рішення, коли після інтенсивного тренування потрібно оперативно привести себе в порядок: вони охолодять розпалену шкіру, очистять її та знежирити обличчя, щоб воно не сяяло сальним підлітковим блиском. Тримайте про запас пачку-другу в сумці - не буде зайвим.

3. Вирушаючи в душ, прихопіть з собою гель з саліцилової кислотою в складі. Цей компонент запобігає виникненню висипань і прищиків на спині та інших частинах тіла, які гарненько попрацювали і пропотіли разом з вами під час тренування.

4. Відразу після душа знайдіть час, щоб знову ж зволожити обличчя - тільки ґрунтовно. Якщо після відвідування тренажерного залу ви поспішаєте у справах, це може здатися марною тратою часу. Ні в якому разі. П'ять хвилин вас не тягнути, зате ваше обличчя відплатить доглянутим виглядом. Подумайте самі: спочатку з вас зійшло сім потів (зневоднення), потім ви поплавали в хлорованої басейні (зневоднення в квадраті), постояли під гарячим душем (зневоднення в кубі). Вихід - взяти за правило якомога частіше користуватися зволожуючими засобами. Це можуть бути креми з гіалуронової кислотою, термальним планктоном або церамідамі.

5. Якщо відразу ж після спорту ви збираєтеся провести тривалий час на свіжому повітрі, вибирайте зволожувальний засіб з SPF-фактором не менш 30. Благо, сьогодні б'юті-бренди найчастіше спочатку зашивають у свої формули високий ступінь захисту від сонця. Цей невидимий щит не дозволить фотостаріння взяти над вами верх.

6. Після фітнесу пори розширені, і зовнішні покриви налаштовані поглинати корисні речовини. Не бійтеся використовувати живильні креми з більш щільною текстурою: в зимову пору року вони цілком доречні і крім цілющої вологи дадуть клітинам шкіри відмінне харчування у вигляді пом'якшуючих і захисних компонентів.

7. Про прозу життя - запах поту. Віддавайте перевагу дезодорантів з так званої «сухої» формулою. У цьому випадку більше гарантій, що він не віддрукується білими плямами на вашому одязі.

8. Якщо у вас коротка стрижка, ви можете висушити волосся феном за пару хвилин - і справа з кінцем. Однак власники більш пишної шевелюри однозначно захочуть привести голову в порядок, перш ніж покинути палати спортклубу. Якщо ви як раз з їх числа, поповните спортивну косметичку воском для волосся або пастою для укладання з матовим ефектом. Обидва кошти не будуть надмірно пересушувати волосся і не позначаться негативно на шкірі голови - на відміну від гелів і спреїв, що містять спирт і інші збезводнювальні інгредієнти. Ще один плюс - еластична фіксація, при якій пасма залишаються рухливими та не стоять колом.