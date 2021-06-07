Що робити якщо волосся випадає навесні

Волосся - це те, що дуже сильно страждає в весняний період. Виснажене сухим повітрям домашнього опалення, переохолоджене зимовими морозами, навесні наше волосся стають тонкими, сухими та починають інтенсивно випадати, тому саме зараз вони потребують особливої турботи, повідомляє Вести.

Багато жінок роблять це з особливим завзяттям, але виявилося, що далеко не всі, що ми звикли думати про волосся і робити з ними, їм підходить.

Міф 1. Випадання волосся навесні - це хвороба.

Трихологи заспокоюють тих, кого випадання волосся навесні сильно лякає. Процес цей, як правило, короткочасний - через два-три місяці він проходить само собою.

"Сезонне випадання волосся - природне. Воно виникає, коли організм просто скидає те, що накопичив на зимовий період для того, щоб зігріти нас. У цей час простежується загострення хронічних захворювань, які є в організмі, і природно, що на тлі цих загострень може бути посилене випадіння волосся ", - розвіює страхи трихолог Лариса Пономаренко.

Міф 2. Маски з продуктів харчування - панацея.

Однак жінки причину шукають в іншому і швидко біжать робити домашні маски для волосся, думаючи, що тільки продукти з холодильника врятують їх шевелюру. Однак, виявляється, так робити не можна.

Підбирайте засоби по догляду за волоссям і не ті які живлять, а ті, що в першу чергу зволожують ваше волосся.

Міф 3. Волосся потрібно розчісувати часто.

А наостанок експерт зруйнував ще один міф, виявляється, волосся не варто активно розчісувати по 50-100 разів, як часто радять на форумах трихолог, робити це варто при необхідності й легкими рухами.