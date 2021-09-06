Розпадається багато пар: психолог назвала головну помилку у відносинах

Причина, по якій розпадається чимало пар - в частій помилці у відносинах, яка може вас здивувати. А все тому, що ця проблема лежить зовсім в іншій площині, ніж ви думаєте, повідомляє РБК-Украина.

Сімейний психолог Ольга розповіла, що проблема - у відсутності душевної близькості.

Але річ у тому, що ми сприймаємо цю близькість, як даність - або вона є, або ні. А це не так. Чоловіки та жінки дуже різні. Для жінки важливо, щоб вона у відносинах могла довіряти та довіритися. Чоловікові важливо тільки довіряти. Поняття "довіритися" йому майже незнайоме. ⠀ Саме тому чоловік не розуміє, чому дружина все ще переживає через зраду - адже він вибачився, стільки для неї потім зробив, довів, що йому можна тепер вірити. З цієї ж причини жінка не може спати з чоловіком, навіть якщо він їй дуже подобається. Або не може отримати оргазм. Тому що вона ніби як чоловікові довіряє, але повністю довіритися не може.

Що це означає? Говорячи про довіру, ми говоримо більше про зовнішні моменти - я вірю, що на тебе можна покластися в різних речах, ти допоможеш і підтримаєш. Ти надійний.⠀

Довіритися - це безоглядно і безумовно довірити людині найпотаємніше. Саме, можливо, дурне, ганебне або те, що тривожить, знаючи, що тебе зрозуміють, не висміють, не засудять і не зрадять. Довіру повернути можна. Можливість довіритися - ні.

Але проблема не тільки в цьому. А в тому, що спочатку нам складно чоловікові саме довіритися. Чоловіки керуються логікою. Їм важко зрозуміти жіночі "заскоки", які сформовані сумнівами або страхом. Як йому пояснити, що мені вкрай важливо, щоб він дзвонив саме в 6 вечора хоча б на кілька секунд - адже мій колишній кинув мене саме в цей час? Чоловік не зрозуміє, він просто пояснить, що він так з вами ніколи не вчинить. Але це не те. У жінки проблема на рівні емоцій - її не вирішити за допомогою доводів розуму. Тому її потрібно або зрозуміти, або просто дзвонити, не розбираючи, чому. Довіритися чоловікові можна, бачачи його бажання піти тобі назустріч навіть там, де йому це не зрозуміло і не має сенсу. Він може не розуміти, але робити.

Головна помилка - працювати над відносинами, а не прислухатися до партнера. Інакше чоловік швидко почне сприймати вас занадто задушливою, нав'язливою. Чоловіки взагалі не люблять все це - їм від жінки потрібна легкість з часткою перцю, а вчительку вони хочуть бачити хіба що в рольових іграх. Робота над відносинами для них рівнозначна прогнутися під жінку. Тому деякі моменти краще підносити в контексті особистих прохань. Найголовніше - якщо ви не можете чоловікові довіритися, то майже завжди у цього є причина. Наприклад, він видав не ту реакцію на вашу відвертість. Тому формування душевної близькості часто починається з не найприємнішої ноти і це нормально.

Тут є 4 правила:⠀ ⠀

1. У чоловіка повинні бути до вас сильні почуття. Інакше марно все. ⠀ ⠀

2. Ми працюємо тільки з одним проханням, а не вивалюємо все скопом. Поки одна проблема не вирішиться, до другої не переходимо.⠀ ⠀

3. Якщо чоловік не розуміє, навіщо вам це потрібно, але робить, це зараховується.⠀

4. Не розраховуйте, що ви один раз поговорили та все вирішилося. Швидше за все, вам доведеться сказати 5-10-15 разів. І це нормально. Тому що чоловікові потрібен час, щоб ваші дивні (в його розумінні) прохання переважили його логіку.