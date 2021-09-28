Напої, які можуть стати причиною безпліддя

Більшість серйозних захворювань можуть бути викликані неправильним способом життя і раціоном, який складається зі шкідливих продуктів і напоїв. Експерти рекомендують повністю виключити з раціону солодкі газовані напої, тому що вони можуть спровокувати безпліддя, повідомляє Комментарии.

Дослідники заявляють, що в складі газованої води дуже багато цукру, підсилювачів смаку, ароматизаторів та інших штучних добавок, які серйозно підривають здоров'я і можуть нашкодити репродуктивній системі людини. Хімічні речовини, які містяться в солодких газованих напоях, можуть призвести до затримки сперматозоїдів, а також зменшують їх число. Навіть один напій в день здатний збільшити ризик безпліддя на 25%, і це стосується і дієтичних видів газованої води.

Крім цього, такі напої серйозно шкодять гормонального фону і призводять до ожиріння, а також до цукрового діабету. Солодка газована вода змінює рівень pH, завдає шкоди ендокринним залозам. Всі ці фактори також можуть негативно відбитися на репродуктивних органах і збільшити ризик безпліддя, як у чоловіків, так і у жінок.

Також зловживання газованими напоями шкодить шлунково-кишковому тракту та нервової системи, викликаючи головний біль і порушення сну.