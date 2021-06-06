Ідеальний час для вживання кави

Щоб кава діяла максимально ефективно, пити її потрібно через кілька годин після пробудження. Найактивніший час роботи кофеїну - з 9.30 до 11.30 годин ранку, повідомляє Men's Life.

Як стверджує Стівен Міллер, британський нейробіолог з Медичного університету збройних сил у Меріленді, кофеїн взаємодіє з кортизолом, а тому каву бажано пити в той час, коли рівень цього гормону в організмі низький.

Люди, які п'ють цей напій з 8 до 9 ранку, коли рівень кортизолу високий, звикають до кофеїну і його ефективність падає. Вони починають заварювати більш міцну каву, але ні до чого хорошого це не призводить.

Гормон кортизол відповідає за відчуття бадьорості, адже він контролює біологічний годинник людини. Його рівень в організмі зашкалює відразу після пробудження, але вже через годину починає опускатися. Це ідеальний час для порції кави, яка простимулює вироблення кортизолу і не викличе звикання до кофеїну.

Якщо вірити вченому, рівень "гормону бадьорості" також максимально виростає в обідній час і в період від 5.30 до 6.30 години вечора, тому каву в ці часові проміжки краще замінити на інший напій. До слова, регулярно вживаючи кави після 5 години вечора, сон людини скорочується мінімум на годину.

Однак вчений допускає, що в кожної людини рівень кортизолу коливається в різний час дня по-різному. Наприклад, ті, кому доводиться вставати дуже рано, відповідно можуть відчувати падіння рівня кортизолу набагато раніше, ніж інші.