Що відбувається з організмом, коли ви їсте огірки

Огірок — один з найпопулярніших продуктів, який входить до складу багатьох салатів. Попри те, що овоч складається на 95-98% з води, в ньому є корисні речовини та вітаміни, які потрібні організму, повідомляє Комментарии.

Огірки підтримують гідратацію.

Експерти рекомендують вживати огірки в спеку або після тренування, тому що цей продукт допомагає заповнити сили, підтримувати гідратацію організму і виводити з нього зайву рідину, запобігаючи утворенню каменів в нирках. Рідкий складу огірків не дає їм конкурувати за вмістом вітамінів з іншими овочами, але зате він мало калорійний і багатий калієм.

Огірки захищають від онкології.

Огірки є хорошим джерелом флавоноїду під назвою фізетін, який, як показали початкові дослідження, володіє сильними протизапальними, антиоксидантними, нейропротекторними та кардіозахисними властивостями. Ця речовина має протиракові механізми й може допомогти уповільнити прогресування раку простати.

Огірки підтримують здоров'я очей.

Цей овоч багатий каротиноїдами лютеином і його ізомером зеаксантином — сполуками, які сприяють зміцненню здоров'я очей. Споживання достатньої кількості цих поживних речовин допомагає знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями (AMD).

Огірки зміцнюють кістки.

За даними Національного інституту здоров'я, цей овоч вважається "хорошим" джерелом вітаміну К, який грає ключову роль в синтезі білка, згортанні крові та зміцненні кісток. Одна чашка огірка забезпечує 17% денної норми поживних речовин.

.