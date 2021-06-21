Лікарі попередили про серйозну шкоду навушників

Навушники є напевно у кожного з нас, але це не означає, що ними завжди можна користуватися. Використання навушників-вкладишів і простих навушників може призвести до серйозних пошкоджень, якщо ви не будете обережні, повідомляє GreatPicture.

Щоб дізнатися більше про те, якої шкоди можуть завдати навушники, якщо ними неправильно користуватися, ознайомтеся зі списком нижче.

Можуть викликати втрату слуху

Найбільша проблема з навушниками - це гучність - дуже високий рівень звуку, дуже близько до вуха. Це небезпечно, тому що гучні звуки, як правило, шкодять вашим вухам. Але крім того, децибели збільшуються в міру наближення, тому чим ближче ви знаходитесь до джерела звуку, тим він голосніше. У навушниках джерело знаходиться прямо у вас в вусі!

Коли звукові коливання потрапляють в равлика, рідина всередині вібрує і змушує волоски рухатися. Більш гучні звуки викликають більш сильну вібрацію, а це означає, що волоски будуть рухатися більш різко.

Коли ви довго слухаєте музику дуже голосно, волоскові клітини втрачають чутливість до вібрації. Це викликає відчуття «тимчасової втрати слуху». Після впливу гучних звуків: волоскові клітини потрібен якийсь час, щоб оговтатися від сильних вібрацій. Однак можливо, що клітини ніколи не відновляться. Коли вуха занадто пошкоджені, щоб нормально функціонувати, навушники можуть привести до незворотної втрати слуху. Важливо відзначити, що пошкодження слуху, викликане шумом, практично неможливо виправити.

Можуть викликати шум у вухах

Тиннитус - це медичний термін, що позначає сприйняття звуку без зовнішнього джерела. Багато людей, які страждають тиннитус, описують його як дзвін у вухах, інші як «свист», «дзижчання», «щебетання» або «шипіння». Як і втрата слуху, шум у вухах викликаний тимчасовим або постійним пошкодженням волоскових клітин равлика.

«Була думка, що шум у вухах - проблема людей похилого віку, але ми бачимо, що він стає поширеним в молодших групах, включаючи дітей і підлітків, через те, що вони все частіше піддаються впливу високих рівнів шуму, серед інших чинників» - сказала Таніт Ганц Санчес, головний вчений дослідження підлітків шуму у вухах.

Можуть стати причиною запаморочення

Запаморочення - це стан, який можна описати як відчуття «обертання». Зазвичай виникає при порушенні роботи органів внутрішнього вуха, які використовуються для підтримки рівноваги. В хорошому стані ці структури орієнтують нас в просторі. Цей процес, коли звукові хвилі щосили намагаються проникнути в мозок, аналогічний процесу втрати слуху і дзвону у вухах, але в цьому сценарії він також може перешкодити організму отримати миттєвий зворотний зв'язок, яка стабілізує нас, викликаючи запаморочення.

Це може пошкодити ваш мозок

Зацікавившись вивченням слуху, дослідницька група зі штату Огайо абсолютно випадково натрапила на дивовижне відкриття. Перед запланованою МРТ дослідники перевірили слух учасників, щоб переконатися, що це не завадить дослідженню. У деяких молодих людей були незначні проблеми зі слухом, але не дуже серйозні. Коли вони завершили дослідження, у людей з незначними порушеннями слуху були несподівані результати МРТ. Вчені очікували мозкової активності в лівій півкулі мозку; однак у суб'єктів з незначними порушеннями слуху МРТ також показувала активність в правій півкулі. З віком люди все більше використовують правий лобовий мозок для обробки мови. Але у здорових молодих людей передбачається, що ліва сторона повністю відповідає за мову і розуміння. І все ж в ході дослідження молоді люди з помірним зниженням слуху вже стикалися з цим явищем.

Можуть викликати появу чорних крапок у вухах

Як не дивно, занадто довге носіння навушників може спричинити появу чорних крапок у вухах. Як і на решті частини вашого тіла, де можуть з'явитися чорні точки, у вухах винні ті ж залози. Ці залози виділяють натуральне масло в волосяні фолікули, але можуть забиватися й утворювати небажані чорні точки на шкірі. А позбутися від них у вухах досить складно.

Можуть привести до вушних інфекцій

Краще не ділитися навушниками з ким-не будь ще, це не через те, що вам їх можуть не повернути. Річ у тому, що фактично, спільне використання навушників може викликати небажані вушні інфекції через передачу чужорідних бактерій зсередини одного вуха в вуха іншої людини.

Щоб ваші вуха були чистими, дотримуйтеся особистої гігієни і не діліться своїми навушниками. Це важливо!