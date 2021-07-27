На які хвороби указує змінився колір нігтів

Зміна стану і кольору нігтів може виявитися тривожним симптомом. Про це розповіла кандидат медичних наук, лікар загальної практики Христина Бородуліна, повідомляє Российская газета.

Експерт, зокрема, зазначає, що нігтьові платини можуть змінюватися через різни фактори. Цей процес фахівці позначають збірним терміном оніходістрофія. До нього приводять місцеві патологічні і загально-інфекційні процеси, хвороби внутрішніх органів і шкірні захворювання.

При цьому колір нігтів здатний вказувати на проблеми зі здоров'ям. Наприклад, білий або колір матового скла може свідчити про цироз печінки. Синюватий - про хвороби Вільсона.

Жовтий - про жовтяниці і порушеннях лімфообігу. Темно-коричневий - про хвороби Аддісона і рентгенівському опроміненні. А при діабетичної гангрени або тромбозі артерій ніготь може почорніти.

Також на колір нігтів впливає прийом деяких препаратів. А при проблемах периферичного кровообігу, варикозному захворюванні, атеросклерозі, плоскостопості нігтьові пластини можуть истончаться. При гіпервітамінозах нігті стають ламкими і тьмяними. При порушенні харчування, дефіциті білкових компонентів також можуть спостерігатися різні види дистрофії нігтів. З усіх питань, пов'язаних зі здоров'ям, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.