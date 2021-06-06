Усе на обличчі: які перші сигнали хвороби

Ваше обличчя - важливий індикатор стану здоров'я. Не пропустіть сигнали, які подає вам власний організм! Рання діагностика захворювань - ваш шанс швидше впоратися з хворобою, повідомляє Econet.

Іноді діагноз самому собі можна поставити навіть без походу до лікаря. І для цього зовсім не обов'язково читати медичну енциклопедію. Досить тільки підійти до дзеркала і подивитися на себе уважніше. Організм - це взаємопов'язана система, жодне порушення в його роботі не залишається безслідним для зовнішності.

Очі

Про ваше здоров'я багато можуть розповісти білки очей або райдужна оболонка.

Почервонілі очі. Вони можуть бути просто втомленими й сухими. Безліч червоних судин - ознака недосипання. В цьому випадку допоможе холодний компрес на повіки. Але почервоніння також може бути симптомом кон'юнктивіту. Очі стають чутливими до світла, сверблять, сльозяться, ви відчуваєте печіння. Придбайте краплі та зверніться до окуліста.

Пожовклі білки. Вони повинні викликати у вас занепокоєння. Жовті цятки навколо очей часто говорять про підвищений рівень холестерину. Причиною пожовклих білків може бути хвороба печінки, непрохідність жовчних шляхів, камені в сечовому міхурі. Запишіться до лікаря!

Губи

Багато з нас фарбують губи та тому відразу помічають, коли з ними щось не так. Сухі, спечені. Сонце і вітер висушують губи, і шкіра тріскається. Вони можуть бути пересушеним, якщо ви їх кусаєте і облизуєте. Слина містить кислоти та ензими, які погано позначаються на стані ніжної шкіри губ. Інша причина - зневоднення, викликане тим, що ви п'єте занадто мало рідини. Причина може ховатися і в алергії: не змінювали ви недавно зубну пасту?

Потріскані куточки. Заїди з'являються при ослабленні імунітету після лікування антибіотиками. Вони часто свідчать про нестачу вітамінів групи В або заліза. Якщо заїди тримаються більше 2 тижнів, проконсультуйтеся з лікарем. Вони можуть бути сигналом анемії.

Щоки

Зверніть увагу на їх колір і появу плям. Рум'янець. Його викликають сильні емоції. Рум'янець також може бути результатом алергії. Щоки, що червоніють після кави, - симптом купероза. Зверніться до дерматолога. Постійне почервоніння щік після алкогольних напоїв може свідчити про підвищений тиск. Перевірте, чи не перевищує воно 130/80. Якщо так, йдіть до лікаря.

Коричневі плями, або хлоазми на щоках, виникають під впливом гормональних змін, після прийому оральних контрацептивів, при гіперфункції щитовидної залози. Плями сильніше виявляються на сонці. В цьому випадку допоможе ендокринолог.