Які продукти входять в раціон найздоровіших людей на Землі

Вчені з США, Німеччини, Болівії і Перу змогли дізнатися, якими продуктами харчуються люди, які найбільше здорове серце. Як з'ясувалося, цими людьми є жителі болівійського племені Цімане (Tsimané). Причина відмінного самопочуття криється в особливостях раціону харчування представників цього племені, повідомляє Men's Life.

Міжнародні аналітики побували в 85 селах племені Цімане, перевіривши стан здоров'я 700 осіб у віці від 45 до 95 років. В результаті обстеження з'ясувалося, що 85% з них не мали ніяких проблем з серцем. Всього 13% мали низький ризик серцево-судинних захворювань і 3% - помірний. У той час як при обстеженні жителів Америки з'ясувалося, що більша частина з них має середній або високий рівень серцевих захворювань.

Свої висновки фахівці пов'язують зі способом життя жителів племені Цімане, а в першу чергу з їх харчуванням. Основу їх раціону складають складні вуглеводи - близько 72%. І лише 14% - жири і 14% - білки. У харчуванні болівійського племені переважають такі продукти: рис, кукурудза, банани, різні горіхи і пісне м'ясо. Тоді як наш раціон в середньому складається з 52% вуглеводів, 34% жирів і 14% білків.

Крім цього, Цімане ведуть дуже активний і рухливий спосіб життя. Пов'язано це з умовами, в яких вони проживають. Їм необхідно полювати, збирати фрукти, обробляти землю і розводити худобу. В результаті вони змушені перебувати на ногах довгий час і робити близько 15000 кроків у день. Також вчені відзначають, що представники Цімане не вживають алкоголь і не курять.

Однак вчені підкреслюють, що дослідження було проведено з метою визначити стан серцево-судинної системи. Незважаючи на здоров'я серця, умови життя племені залишають бажати кращого - відсутність елементарних умов санітарії негативно позначається на їх стані здоров'я. Проте, вчені мають спільну точку зору, що фізична активність і продукти, багаті клітковиною і вуглеводами, необхідні для людини.